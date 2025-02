Calor de fevereiro de 2025 é o maior registrado no mês nos últimos 11 anos em Brusque

Em fevereiro, os moradores de Brusque se depararam com dias de calor excessivo, considerado acima do normal para a época. De fato, conforme dados extraídos das estações meteorológicas de Ciro Groh, blogueiro de O Município, a temperatura média nos primeiros 12 dias do ano foi de 27,44 graus, a mais alta no mês nos últimos 11 anos.

Nos últimos tempos, somente o ano de 2014 teve um fevereiro mais quente do que o registrado neste ano. Naquele ano, a temperatura média foi de 28,64 graus. A sensação de calor que tem sido sentida está comprovadamente acima do normal para o verão.

No verão passado, por exemplo, a média de temperatura da estação foi de 25,1ºC, quase dois graus mais frio do que o registrado em fevereiro de 2025.

Este cenário térmico extremo se tornou ainda mais evidente na quarta-feira, 12, quando os termômetros chegaram próximos dos 40°C, enquanto a sensação térmica ultrapassou os 50°C em diversos momentos do mês. Ainda assim, por mais que o atual calor pareça insuportável, tecnicamente, a cidade ainda não vivenciou uma autêntica onda de calor neste verão.

Para que o evento seja oficialmente reconhecido, é necessário que Brusque registre picos de temperatura acima dos 35°C por, pelo menos, cinco dias consecutivos. Até o momento, isso não aconteceu.

Calor histórico de 2014

A atual situação de abafamento se assemelha com o histórico de fevereiro de 2014, quando uma sequência prolongada de dias escaldantes marcou um dos verões mais extremos da cidade.

Naquele ano, entre os dias 28 de janeiro e 13 de fevereiro, Brusque enfrentou 17 dias consecutivos com máximas superiores a 36°C.

Foi um período de calor intenso, que deixou a população à mercê das altas temperaturas, esgotando estoques de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado no comércio local.

Na época, a escassez de chuvas intensificou ainda mais a sensação de sufoco, tornando o clima mais seco do que o habitual.

O auge daquele período veio em 8 de fevereiro de 2014, quando a estação meteorológica do bairro Rio Branco registrou 41,8°C à sombra, um recorde que, mesmo em 2025, segue imbatível.

Calor continua

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência para os próximos dias segue marcada por um padrão climático de dias quentes e, em muitos momentos, extremamente quentes.

A oscilação térmica ainda aponta para picos significativos, elevando a sensação de desconforto e reforçando a necessidade de hidratação constante.

Puchalski antecipa que, de modo geral, esse quadro climático de muito calor tende a persistir até o encerramento de fevereiro.

“No que diz respeito às condições meteorológicas, o comportamento do tempo seguirá um padrão já observado ao longo deste mês. Em termos práticos, as manhãs tendem a ser ensolaradas, enquanto pancadas de chuva com trovoadas podem surgir a partir da tarde. Contudo, essa configuração não será uma regra absoluta. Em alguns dias, o tempo tende a permanecer seco do início ao fim”, afirma.

