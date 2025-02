O calor deste domingo, 2, transformou as cachoeiras de Brusque em verdadeiros refúgios naturais para aqueles que buscavam alívio das altas temperaturas.

Embora os termômetros tenham registrado picos de apenas 32°C, a sensação de abafamento se fez presente ao longo do dia, tornando irresistível a ideia de se refrescar nas águas cristalinas no interior do município.

Muitos moradores e visitantes optaram pelas cachoeiras como alternativa às praias do litoral e aos clubes recreativos.

A natureza exuberante, aliada ao sol que aparecia entre nuvens, compôs um cenário convidativo.

Com a previsão de instabilidades climáticas a partir da tarde, o fluxo de banhistas aumentou gradativamente ao longo da manhã, tornando os pontos naturais ainda mais movimentados.

Refúgio do calor no Taquaruçu

Dentre os recantos escolhidos para registrar essa busca pelo frescor, a Cachoeira do Taquaruçu, situada no bairro Cedro Grande, se destacou pelo grande número de frequentadores.

Nas cenas capturadas por drone, é possível ver a vegetação densa emoldurando a queda d’água, enquanto a espuma branca se dissipa na superfície.

Além disso, ao redor, um emaranhado de pessoas se espalhava entre as pedras e piscinas naturais, compondo uma cena vibrante e dinâmica.

Crianças brincavam sob a queda d’água, enquanto famílias se reuniam para momentos de lazer e descanso, tudo envolto por um clima de leveza e descontração.

Bem-estar além do calor

Ao longo do dia, a intensidade do calor levou ainda mais visitantes ao local.

O contraste entre a temperatura elevada e a brisa fresca que pairava sobre as águas, criava então, uma sensação de bem-estar inigualável.

Quem escolheu passar o domingo nesse paraíso natural testemunhou não apenas a beleza do cenário, mas também a harmonia entre homem e natureza.

A movimentação foi um reflexo claro do desejo de escapar do calor sufocante, e as cachoeiras de Brusque, mais uma vez, se consolidaram como opções perfeitas para quem busca alternativas e contato direto com o meio ambiente.

Calor e natureza em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

