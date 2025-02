Será que quando a gente era mais novo, 40 anos atrás, não era tão quente assim como é hoje? Sim, porque em casa poucos tinham ar-condicionado e quanto tinha era só um no quarto do pai e da mãe, que era ligado só à noite para dormir. E dependendo do pai e da mãe, eles ainda desligavam no meio da noite, para não gastar muita “força”. E todo mundo dormia. Nas salas de aula, por exemplo, nunca teve ar-condicionado nesse tempo. A maioria esmagadora dos carros também não tinham ar-condicionado, assim como os ônibus. Hoje em dia o pessoal tem ar-condicionado até no banheiro se deixar. Carro sem ar-condicionado é mais raro que a ararinha azul e grande parte das salas de aula tem ar-condicionado, pelo menos aqui em Brusque. Das duas uma ou ficamos muito mal acostumados ou realmente o caldeirão está fervendo bem mais!

Falta de fiscalização

Ontem pela manhã mais um caminhão puxando contêiner acabou tombando na Rua São Pedro no morro do Pedro Pellenz, próximo ao motel ali. O contêiner caiu em cima de uma moto e por muita sorte o motorista da mesma se “escapou-se” do pior. A gente cobra faz tempo aqui no Papo de Bar uma fiscalização para esses caminhões contêiner que circulam todos os dias pelas nossas ruas. São caminhões caindo aos pedaços, pneus ruins, verdadeiras cangalhas ambulantes que já provocaram desgraça na cidade e, que se não fosse a “sorte” das pessoas, já poderiam ter causado muito mais! Com a palavra as autoridades que deveriam fiscalizar isso de maneira contundente!

Bomba

Quero deixar aqui registrado uma salva de palmas pro cara que inventou o portão eletrônico! Esse cara merece uma estátua lá no MITP (Massachussets Institute of Technology do Paraguai)! Eu nunca vi na minha vida uma coisa pra estragar tanto e dar tanto dinheiro pra quem vive disso! Olha, estraga mais do que camarão fora da geladeira! Tás é doido!

Alô?

Você é como que eu que não atende ligação de celular que não seja de um número que esteja nos seus contatos? Além disso, você também sempre deixa o seu celular no silencioso? E tem mais… você também não liga mais para ninguém? Só manda mensagem e áudio pelo whatsapp? Se você é um desses, bem-vindo ao clube, então!

Teimosinha

A esposa de um traficante de drogas condenado pela justiça, tentou ser delegada em Santa Catarina. Ela foi devidamente reprovada na investigação social. A mesma não aceitou a decisão e entrou na justiça novamente, para tentar ser aprovada para a vaga. Foi então que a Justiça Catarinense, numa decisão referência no país, a vetou! É aquela coisa, como pode uma pessoa que escolheu viver com um bandido querer ser delegada? E fica assim provado que quando a justiça quer funcionar, ela funciona… o problema é esse “quando”!

Futebol catarinense, a várzea

Os times do Barra e do Caravaggio jogaram sábado passado pelo Campeonato Catarinense de Futebol. O jogo estava zero a zero até o último minuto, quando o Barra fez o seu gol da vitória. O árbitro validou o gol e logo em seguida terminou a partida. Final um a zero pro Barra, certo? Nada disso, logo após o apito final, o juizão anulou o gol, legítimo, tanto que todos os analistas de arbitragem acharam válido e que não teve nenhuma irregularidade. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, essas BETs da vida vão acabar com o futebol!

A conta da Celasque está cara

Rapaz do céu, o que foi a sarrafada que veio na conta de luz que venceu em fevereiro?

Tive que vender um metro de terra do terreno da minha meia água pro vizinho para poder quitar a fatura. Tô com medo quando vier essa próxima que vence em março, vai vir mais uma paulada, de certeza! Acho que vou ter que negociar um rim porque o meu fígado ninguém vai querer! E aqui em casa a ordem agora é só um ar condicionado ligado. Então dorme todo mundo junto mais a cachorrinha, lotação igual a do Carandiru assim. É o jeito, senão o cara quebra!

Sem vergonha

Ei, você aí que vai fazer jejum de carne na quarta-feira de cinzas, mas vai comer camarão com palmito até se acabar. ELE está de olho em você, seu pecador!

Extremamente perigoso

O galego vai fazer o Exame Admissional para conseguir emprego na firma nova e o médico lhe pergunta:

– Por acaso você pratica alguma atividade perigosa?

E o galego:

– Olha doutor, às vezes eu discordo da minha mulher!

Os patolinos

Você vai a um supermercado e estaciona o seu carro. O supermercado está vazio e existem várias vagas de estacionamento disponíveis para você, e outros clientes, estacionarem seus veículos tranquilamente, na paz do Nosso Senhor. Você, que tem a quarta série bem feita, que sabe resolver a tabuada de 1 numa boa, que preza pela tranquilidade na vida em comunidade, do alto da sua humilde sapiência, resolve escolher uma vaga para que o seu carro fique folgado, de modo que você possa abrir as portas do mesmo, sem ter que se incomodar com o aperto da vaga e coisa e tal na hora de carregar as suas compras. Então, eis que das profundezas do inferno aparece todo estabanado aquele(a) nó cego(a) que mesmo vendo que existem mil trezentos e trinta e sete lugares vagos para estacionar, coloca a sua SUV branca colada bem na porta do seu veículo. Qual seria a sua reação um numa hora dessas? Olha, nem vou comentar a minha por motivos de não precisa…

Primeiro mundo, tá

Essa semana a prefeitura foi apresentar a proposta de concessão do esgoto sanitário do município para investidores na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo. Um grande passo para que Brusque se transforme em uma cidade mais saudável! O valor do negócio gira em torno de 1 bilhão de reais. É um valor expressivo! Para você ter uma ideia o time do Botafogo foi vendido por 400 milhões e o do Vasco por 700. É uma loucura pensar que o esgoto sanitário de uma cidade do tamanho de Brusque possa valer mais do que esses grandes times do Brasil. Né?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Daniel Bressiani, Jô

Caetano Sassi, Clédson Kormann, Mathias Molleri Filho (Nem), Sidnei Bertolini, Jonas da Silva, Gilson Zen, Alcir Hassmann, Marcelo Testoni, Loka Teixeira, Giovani Tonelli, Gema Visconti, Serginho Tranali, Salvir Amorim, Giovani Gutierrez Ferreira, Gabriel Cunha, Junior Souza, Frank Paza, Fernando Barni, André Bonamente, Gerson Zimmermann, Maquinhos Imhof, Jurandir Venzon, Seu Júlio Schlindwein, Erica Adriana Zen Schlindwein, pro meu amigo vascaíno vereador Cassiano Tavares (Cacá) e pras minhas tias Solange Molleri e Sônia Pavan. Fiquem todos com Deus e bom Carnaval!

Sabedoria Butecular

“Às vezes as pessoas são feijão em pote de sorvete.”

Mar Oma Kibon