Os moradores de Brusque enfrentaram mais um dia de intenso calor nesta terça-feira, 4.

No entanto, os ventos, de origem marítima, desempenharam um papel crucial na contenção das temperaturas máximas, que oscilaram entre 31°C e 33°C na cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Se não fosse essa influência, os termômetros poderiam ter ultrapassado, com facilidade, a marca dos 35°C, intensificando ainda mais o desconforto térmico.

Mesmo com essa leve atenuação, o dia foi marcado por um calor opressivo, especialmente para aqueles que precisaram se deslocar ou permanecer fora de ambientes climatizados.

Para minimizar os impactos, muitos recorreram ao uso de sombrinhas, ingestão constante de líquidos e aplicação de protetor solar, medidas essenciais para enfrentar a alta sensação térmica.

Números do calor

A análise das temperaturas máximas desta terça-feira, registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, destaca o bairro Aymoré, em Guabiruba, como o local com a maior marca do dia, pontuando 33,8°C.

Em Brusque, os índices também permaneceram elevados, reforçando a intensidade do calor que predominou na região.

A influência dos ventos marítimos, embora tenha evitado extremos ainda mais severos, não foi suficiente para amenizar completamente o cenário.

Acompanhe, pois, o resultado desta apuração a seguir.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Recuo do calor após anúncios

O Blog do Ciro Groh traz até você mais uma pauta relevante e envolvente, graças ao apoio de quem valoriza a informação de qualidade.

Clique nos banners abaixo para então conhecer os patrocinadores, fazer o contato e descobrir seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Veja também:

1. Grupo de Brusque intensifica treinos para então encarar a Rio do Rastro Marathon

2. VÍDEO – Brusquense escolhe a Itália para então viver seu sonho em meio às Dolomitas

Recuo do calor à vista

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o calor intenso deve persistir ao longo desta semana em Brusque e região.

Entretanto, uma mudança no padrão climático já se desenha no horizonte.

A partir de domingo, 9, a chegada de uma frente fria promete alterar as condições meteorológicas em Santa Catarina, antecipa o especialista.

Segundo ele, o sistema à vista trará pancadas de chuva mais abrangentes e a possibilidade de trovoadas, favorecendo a dissipação da onda de abafamento que tanto tem castigado a região brusquense.

Ainda assim, Scheuer ressalta que essa mudança não representará o fim definitivo do calor, mas sim uma redução nos picos máximos.

Sua previsão indica que a próxima semana poderá registrar temperaturas abaixo dos 30°C em Brusque e arredores.

Terça-feira em fotos

Para ilustrar o impacto deste dia de calor e a resiliência da população brusquense diante das altas temperaturas, preparamos uma galeria de imagens capturadas ao longo da terça-feira.

Confira os registros a seguir e veja como a cidade enfrentou mais um capítulo deste verão escaldante.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK