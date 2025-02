Fevereiro de 2025 se despede, deixando uma marca sufocante na memória dos brusquenses, diante do calor intenso sendo o protagonista, tornando cada dia do mês um verdadeiro desafio para a população.

Embora tenham ocorrido breves intervalos de alívio, eles foram insuficientes para amenizar a sensação de um verão implacável, que persistiu até os últimos momentos deste período.

A atmosfera sufocante tomou conta de Brusque, e também de todo o Vale do Itajaí-Mirim, consolidando um padrão de calor extremo, dominando fevereiro quase que por completo.

Calor implacável no mês

Ao analisar o mês como um todo, os números em Brusque não deixam dúvidas; dos 28 dias de fevereiro, apenas quatro tiveram máximas abaixo dos 30°C.

No restante, o calor foi predominante, e o ápice se deu no dia 12, quando a cidade atingiu sua temperatura mais extrema do verão até agora, cravando em 38,6°C no bairro Centro.

Nesse mesmo dia, a sensação térmica chegou a implacáveis 54,4°C, transformando o município em um verdadeiro forno a céu aberto.

Com média mensal de 27,5°C, este fevereiro se tornou o mais quente dos últimos 11 anos, perdendo apenas para o lendário fevereiro de 2014, que registrou uma média de 28,6°C.

O calor desta sexta-feira

E nesta sexta-feira, 28, o cenário se repete com os termômetros novamente superando os 33°C, impondo assim, uma sensação térmica de até 44°C.

Para ilustrar essa realidade abrasadora, apresentamos um levantamento detalhado das temperaturas máximas e das sensações térmicas registradas neste último dia de fevereiro em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

As temperaturas convencionais, pontuadas pelos termômetros, estão apresentadas nos campos em vermelho.

Já a sensação térmica está exposta nas fileiras nos campos em azul.

Calor segue março adentro

E março está às portas. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a primeira semana do novo mês não trará alívio do calor a Brusque e região.

Pelo contrário, os primeiros oito dias já têm temperaturas elevadas praticamente garantidas, impondo um desafio diário para quem precisa enfrentar atividades externas, explica Puchalski.

A recomendação do especialista, portanto, é clara: hidratação constante e busca por ambientes ventilados.

Um possível alívio começa a surgir no horizonte a partir do dia 9 ou 10 de março, com a entrada de uma frente fria na região de Brusque.

Isso, entretanto, ainda requer um acompanhamento mais detalhado, explica ele.

O calor e as chuvas

Quanto às chuvas, os volumes previstos pelo profissional são baixos e, quando ocorrerem, devem se manifestar em pancadas isoladas, atingindo áreas restritas, e nada, ou quase nada, em outras próximas, conclui Puchalski.

Sexta-feira em fotos

Em conclusão à pauta de hoje, apresentamos uma estupenda galeria de imagens.

Essas fotografias capturam, de maneira objetiva, o calor sem trégua em Brusque, se estendendo ao último dia de fevereiro.

As cenas capturam não apenas os efeitos dos termômetros em elevação, mas também os reflexos desse calor na rotina da cidade.

Confira, a seguir, os diversos cenários que eternizam um dos fevereiros mais escaldantes da história de Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

