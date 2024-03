Após o alívio temporário do calor, proporcionado pela chegada de uma frente fria no começo desta semana em Santa Catarina, é esperado que o clima de verão volte a impactar o estado ainda durante esta primeira metade do mês.

Nesse contexto, é importante destacar que Brusque e outras cidades do Vale de Itajaí estão no epicentro dessa expectativa climática.

Prevê-se que as temperaturas comecem a ultrapassar os 30ºC a partir do próximo sábado, 9, marcando então o retorno de mais um episódio de calor deste atual verão.

Para fornecer esclarecimentos sobre essa expectativa resumida anteriormente, recorremos ao conhecimento de um especialista sobre o assunto, Ronaldo Coutinho, da Climaterra.

Os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim a seguir.

Retorno do calor no fim de semana

*Boletim: Climaterra >>

As informações apresentadas neste boletim destacam a iminente volta do calor à região de Brusque, prevista para o próximo fim de semana.

Durante o sábado, as temperaturas já podem então ultrapassar os 30°C em várias cidades do Vale do Itajaí.

No entanto, à medida que avançamos para o domingo, os modelos indicam que os picos de temperatura podem atingir entre 32 e 33/34°C em várias áreas monitoradas.

É importante ressaltar que, ao longo da próxima semana, é provável que os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado voltem a ser amplamente utilizados, pois o desconforto causado pelo abafamento deve se tornar mais presente.

Conforme é comum durante o verão, as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas não podem ser totalmente descartadas, embora o risco seja bastante baixo.

É importante salientar que estamos nos referindo a eventos isolados e com distribuição irregular, podendo ocorrer em uma região específica e, quase nada, em outra próxima.

De maneira geral, os dias da próxima semana devem ser caracterizados por um clima predominantemente seco, o que será favorável para a realização de atividades ao ar livre.

Além das temperaturas elevadas durante as tardes, é importante mencionar que o aumento nos termômetros tornará as noites e madrugadas igualmente desconfortáveis.

Antes do calor, a chuva

Agora, vamos direcionar nossa atenção para a previsão do tempo em Brusque e região entre esta quinta e sexta-feira.

Começando por esta quinta-feira, o dia deve ser marcado pela presença de muitas nuvens, com possíveis aberturas de sol, especialmente durante a manhã.

As temperaturas tendem a permanecer em níveis mais amenos, sem ultrapassar os 26 a 27°C. O risco de chuva aumenta à medida que a tarde avançar para o período noturno.

Sexta-feira

Aqueles que estão planejando atividades ao ar livre na sexta-feira, devem considerar o dia instável previsto.

Há um risco iminente de chuva a qualquer momento, incluindo a possibilidade de aguaceiros intensos, possivelmente acompanhados por trovoadas.

O sol, caso apareça, não deverá predominar e será intermitente entre breves períodos de abertura.

Com essa perspectiva de céu encoberto, as temperaturas provavelmente não ultrapassarão os 24 a 25°C, o que resultará em um clima mais ameno.

*Com informações: Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando, pois, as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – As imagens que então roubaram a cena em Botuverá

2. Casal que percorreu 6 mil km de bicicleta até Ushuaia retorna a Brusque

Sem calor na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer ameno de hoje, em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que, durante esse intervalo, nosso acompanhamento registrou também as ocorrências de chuvas. (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK