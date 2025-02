O calor extremo voltou a castigar Brusque e região nesta quarta-feira, 12, proporcionando o dia mais escaldante do verão de 2025, até o momento.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

As temperaturas atingiram patamares impressionantes, com diversas localidades registrando máximas próximas aos 40°C.

No entanto, o maior destaque ficou por conta da sensação térmica, que ultrapassou os 50°C em muitos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Um exemplo marcante recai sobre o bairro Gabiroba, em Botuverá, onde o índice de abafamento chegou a alarmantes 57,8°C, enquanto a temperatura convencional atingiu 38,2°C.

Brusque e Guabiruba também não ficaram de fora desse cenário extremo.

No centro da cidade brusquense, os termômetros marcaram 38,6°C, com a sensação térmica alcançando 54,4°C.

Já os guabirubenses, moradores do bairro Aymoré, sentiram os termômetros indo a 38,9°C, enquanto a percepção de calor atingiu 54,0°C.

Desafios do calor

Diante dessa condição extrema de verão, quem precisou sair às ruas enfrentou um verdadeiro desafio.

Cada deslocamento se tornou uma batalha contra o calor escaldante, com o suor escorrendo sem trégua.

A hidratação foi essencial para minimizar os impactos desse dia escaldante, que exigiu cuidados redobrados da população.

Números do calor

A seguir, apresentamos um levantamento completo das temperaturas máximas registradas nos principais pontos monitorados, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os números em vermelho indicam as temperaturas convencionais, enquanto os valores em azul representam a sensação térmica aferida em cada local.

O bairro Aymoré, em Guabiruba, liderou o ranking das temperaturas absolutas, com 38,9°C, mas foi novamente o bairro Gabiroba, em Botuverá, que registrou a sensação térmica mais extrema, alcançando 57,8°C.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

Mais uma matéria chega até você graças ao apoio dos parceiros comerciais que acreditam no Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e conheça os mantenedores desta missão, além dos produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Drone sobrevoa a Unifebe e revela o avanço das obras para 2025

2. VÍDEO – Brusquense escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Calor deve se manter

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o calor intenso deve continuar ao longo da semana, embora os picos desta quarta-feira não devam se repetir com a mesma intensidade no Vale do Itajaí-Mirim.

Para quinta-feira, 13, são esperadas máximas entre 32°C e 35°C, enquanto na sexta-feira, 14, os termômetros podem ficar abaixo dos 30°C em vários pontos da região.

Caso ultrapassem esse valor, será de forma pouco expressiva.

Scheuer também alerta para a presença das pancadas de chuva, típicas do verão nos próximos dias, acompanhadas de trovoadas.

Contudo, essas precipitações tendem a ser mal distribuídas, podendo atingir severamente uma determinada área, enquanto outras próximas permanecem praticamente sem chuva.

Além disso, há risco de temporais localizados, exigindo atenção redobrada na região de Brusque.

Galeria de fotos

Para ilustrar de forma ainda mais impactante esse dia de calor extremo, preparamos uma galeria especial de imagens.

As fotos selecionadas registram o cenário abafado que marcou esta quarta-feira em Brusque, capturando em detalhes os efeitos desse intenso episódio de calor.

Confira a seguir e sinta na pele a força do verão de 2025.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK