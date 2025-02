Calor escancara falta de estrutura de climatização nas escolas públicas de SC

Lamentável 1

Foi só o calor bater recordes em SC que fatos lastimáveis se mostraram, como centenas de salas de aula de escolas públicas sem ar condicionado. E outras com ventiladores, porém danificados ou sem funcionar. Culpa de diretores omissos e, como eles, das associações de pais e professores, que poderiam resolver facilmente. Ou precisa de licitação? Por favor!

Lamentável 2

A propósito, a Secretaria de Estado da Educação recebeu duras críticas esta semana na Assembleia Legislativa devido ao problema. O deputado Antídio Lunelli (MDB) sugeriu convidar o secretário Aristides Cimadon para dar explicações.

Injustiça

Mais de sete anos após o início das investigações, o Ministério Público Federal pediu a absolvição pelos crimes de fraude a licitação e participação em organização criminosa dos professores Márcio Santos e Sônia de Souza Cruz, ambos da Universidade Federal de SC, denunciados no âmbito da Operação Ouvidos Moucos, que envolveu também o então reitor, Luiz Carlos Cancellier. Ficou tão transtornado, que cometeu suicídio. O MPF reconheceu a falta de comprovação das acusações nas alegações finais do processo judicial e é nobre que faça o pedido. Mas quem, nos seus quadros, vai ser responsabilizado pelas falhas na condução do processo?

Juntinho

O senador Jorge Seif (PL-SC) não desgrudou do relator especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, num encontro com congressistas, quarta-feira, quando recebeu um relatório das investigações do Congresso Nacional sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023. Pelas redes sociais, Seif disse estar otimista com os resultados do encontro.

Beleza

A representante do Piauí, Maria Gabriela Lacerda, 21, foi coroada a nova Miss Universe Brasil, na noite de anteontem, em São Paulo. Vai representar o Brasil no Miss Universo 2025, ainda sem data agendada. A representante de SC, Emanuele Pamplona, de 32 anos, modelo, não passou da primeira fase.

Viés ideológico

A polarização política em quase tudo está passado dos limites. Alguns jornalistas de esquerda agora estão implicando com o Santos porque desde o anúncio do retorno do craque Neymar, fechou três novos contratos de patrocínio, dentre eles da rede brusquense Havan, do empresário Luciano Hang, “notório apoiador do bolsonarismo”, como fazem questão de dizer alguns deles, como se fosse um vírus contagioso.

Emprego

Em 2024, as maiores taxas de desemprego do Brasil foram registradas na Bahia (10,8%), Pernambuco (10,8%) e Distrito Federal (9,6%). Já as menores ficaram com Mato Grosso (2,6%), SC (2,9%) e Rondônia (3,3%). Foi o que divulgou o IBGE, ontem, ao detalhar dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referente ao último trimestre de 2024.

Geografia

O Ministério da Justiça anunciou ontem que vai iniciar as construções de muralhas nos presídios federais de “Catanduvas, em Santa Catarina”, e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no segundo semestre deste ano. Erro de geografia, que tem sido constante. O tal presidio fica em cidade do mesmo nome no Paraná. E nele estão criminosos famosos, como Marcola e Beira-Mar.

Inovação

Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) revela que, de todas as unidades da federação brasileiras, São Paulo apresenta o melhor desempenho em relação à inovação. Entre 2014 e 2024, passou de um índice de 0,877 para 0,891 pontos, em um cenário onde a escala tem um valor máximo de 1 ponto. SC passou a ocupar a segunda posição, com 0,415 pontos, desbancando o Rio de Janeiro.

Tráfego

O tráfego médio diário em todo o trecho da SC-401, que liga o centro ao norte da Ilha de SC, é de 60.592 veículos. Em janeiro foi de 98.965, informa a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Os números representam 63,3% de aumento em relação à média diária da via e 31,2% maior do que o registrado em janeiro de 2024, quando foi de 75.380 veículos.

Correção

O Pix não foi criado na gestão de Roberto Campos Neto/Bolsonaro e sim lançado na gestão dos dois. A criação é da época de Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central, no governo de Michel Temer.