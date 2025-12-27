O calor deste sábado, 27, assumiu o protagonismo das condições do tempo no Vale do Itajaí, ao impor temperaturas elevadas e um cenário de intenso desconforto térmico.

O sol, entre poucas nuvens, reforçou a sensação de abafamento e deu o tom de um dia marcado por extremos.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O calor em Botuverá

Em Botuverá, no bairro Gabiroba, a sensação térmica chegou a 62,9 °C, marca que sintetiza a força deste episódio de calor sobre a região.

O número coloca a cidade em destaque diante dos demais municípios, onde os termômetros também apontaram picos elevados ao longo da tarde.

Já a temperatura convencional atingiu 38,4 °C, reforçando o contraste entre o valor medido e a sensação efetivamente experimentada pela população.

Os dados chamam atenção não apenas pelos números em si, mas sobretudo pelos efeitos diretos das condições atmosféricas sobre o organismo humano.

O calor em Brusque

Em Brusque, o cenário também foi de calor acentuado. Às 14h40, no bairro Centro, a temperatura chegou a 38,2°C com sensação térmica de 58,5°C.

Além disso, todas as demais estações de monitoramento no município registraram valores acima de 35°C, com índice de calor acima de 50°C, indicando desconforto em diferentes pontos da cidade.

Mais calor pela região

A situação se repetiu em Guabiruba, onde o maior valor foi observado no bairro Aymoré, com 39,2ºC, praticamente no mesmo intervalo da tarde.

Assim como em Brusque, os termômetros superaram os 35°C, acompanhados por índices elevados de sensação térmica, excedendo os 55°C.

O calor em números

A relação completa dos picos de temperatura registrados neste sábado em todo o Vale do Itajaí-Mirim está detalhada a seguir.

O levantamento reúne os valores obtidos em diferentes pontos da região.

Nos campos destacados em vermelho, aparecem os índices máximos convencionais, medidos pelos termômetros.

Já nas colunas em azul, estão indicadas as sensações de calor registradas em cada local monitorado.

*O que é sensação de calor? Veja a resposta após os anúncios

Pauta segue após apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então registra novo bloqueio de acesso a cachoeiras por abusos

2. Natal em Nova Trento então atrai multidão e celebridades com casa iluminada

Entenda o que é sensação de calor

O índice de calor, popularmente chamado de sensação térmica, não corresponde à temperatura real do ar.

Como explica o meteorologista Leandro Puchalski, trata-se do resultado da combinação de fatores que intensificam a percepção de abafamento.

Um deles é a temperatura elevada, que amplia o desconforto. O outro é a umidade relativa alta, elemento que dificulta a evaporação do suor e reduz a capacidade natural do corpo de se resfriar.

Quando esse índice supera os 54°C, o risco de insolação e choque térmico aumenta de forma significativa.

Por isso, atividades físicas ao ar livre tendem a ser desaconselhadas, enquanto a hidratação constante e a permanência em locais ventilados tornam-se medidas essenciais.

Nesse contexto, Puchalski reforça que a população deve estar atenta às recomendações de saúde e evitar a exposição prolongada em ambientes externos.

Brusque vista na piscina

Por fim, uma galeria de fotos ilustra, a seguir, a realidade do calor em Brusque neste sábado.

As imagens foram obtidas no Clube Esportivo Guarani, que se transformou em um dos principais refúgios diante das altas temperaturas.

Longe do litoral, muitos moradores optaram por permanecer na cidade e buscar alívio nos clubes, cenário que resume bem o impacto do calor neste período.

Os registros, pois, mostram famílias e grupos aproveitando a água como alternativa para enfrentar o dia abafado.

A sequência de imagens então sintetiza esse movimento e ajuda a traduzir, em fotos, o que os termômetros apontaram ao longo do período.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK