A terça-feira, 11, foi marcada por um calor avassalador na região de Brusque, proporcionando um dos dias mais escaldantes deste verão de 2025.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sob um sol implacável, os termômetros registraram picos de 37°C, mas a sensação térmica foi ainda mais impressionante, ultrapassando os 50°C em diversos pontos monitorados.

O destaque ficou para o bairro Gabiroba, em Botuverá, onde o índice térmico chegou a impressionantes 55,9°C, enquanto a temperatura convencional atingiu 37,5°C.

O impacto do calor foi evidente nas ruas. Quem precisou sair de casa enfrentou um verdadeiro desafio sob um ar abafado e escaldante.

Longe da climatização dos ambientes internos, a sensação de desconforto se apresentou intensa, com o suor escorrendo e tornando cada deslocamento uma prova de resistência.

Números do calor

A seguir, apresentamos um levantamento detalhado das temperaturas máximas registradas, destacando em vermelho os valores convencionais.

Além disso, ao lado, em azul, estão mencionados os índices de sensação térmica, que superaram os 50°C em diversos pontos.

Previsão do tempo

E se você achou que o calor já estava extremo, prepare-se, pois a quarta-feira promete ser ainda mais intensa.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as temperaturas podem encostar nos 40°C em Brusque e região, tornando o dia ainda mais sufocante.

Além disso, o risco de trovoadas aumenta, especialmente entre o fim da tarde e o período da noite, quando há possibilidade de temporais isolados, explica o profissional.

Calor continua

Apesar da continuidade do calor ao longo da semana, os picos de temperatura devem perder força entre quinta e sexta-feira, com máximas não ultrapassando os 35°C, antecipa Puchalski.

No entanto, a sensação de abafamento continuará predominando em todo o Vale do Itajaí-Mirim, e há previsão de novas instabilidades na segunda metade da semana, complementa o especialista.

Calor em fotos

Para ilustrar esse cenário de calor extremo, preparamos uma galeria especial com imagens que capturam a intensidade deste dia escaldante em Brusque.

Confira as fotos abaixo e então veja como a cidade enfrentou esse intenso evento de calor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

