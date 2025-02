O calor sufocante voltou a castigar Brusque nesta segunda-feira, 17, marcando o dia com a maior sensação térmica do ano até agora.

No bairro Centro, os termômetros apontaram 37,7°C, mas o índice de calor atingindo 56,6°C fez com que a cidade enfrentasse um dos dias mais escaldantes de 2025.

Já no bairro Santa Terezinha, o Campus da Unifebe registrou a temperatura convencional máxima do dia, com 38,4°C.

Esse valor ficou muito próximo do recorde deste verão, no último dia 12 de fevereiro, quando Brusque atingiu 38,6°C.

No entanto, a sensação térmica desta segunda-feira superou qualquer marca anterior, tornando o calor ainda mais extremo e desgastante para os moradores locais.

Calor em toda a cidade

O calor desta segunda-feira não deu trégua em nenhum ponto de Brusque.

A propósito, muitas estações meteorológicas, distribuídas pelo município, registraram sensação térmica acima dos 50°C, enquanto as temperaturas convencionais ultrapassaram 35°C em diversos bairros.

Como resultado, o impacto foi imediato, com reclamações generalizadas e pessoas tentando se proteger do calor abrasador.

Aqueles que não podiam ficar em um ambiente climatizado tiveram que buscar alternativas para se refrescar.

Calor pela região

Além de Brusque, cidades vizinhas como Guabiruba e Botuverá também enfrentaram temperaturas superiores a 35°C, com sensação térmica passando dos 50°C.

O cenário de verão extremo reforçou a necessidade de hidratação constante e proteção contra o sol, já que qualquer atividade ao ar livre se tornou um desafio.

Números do calor

A seguir, trazemos um levantamento detalhado com todos os picos de temperatura registrados nesta segunda-feira.

Na tabela, os campos destacados em vermelho indicam os valores convencionais, medidos pelos termômetros, enquanto as faixas em azul representam as respectivas sensações térmicas em cada local monitorado.

Os dados, pois, evidenciam que o calor extremo se espalhou por todo o Vale do Itajaí-Mirim, afetando todas as cidades.

Confira os números a seguir e entenda a dimensão desse evento térmico desafiador.

Recuo do calor à vista

Para aqueles que não veem a hora de um refresco, há notícias um pouco melhores à vista no horizonte.

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, as temperaturas devem recuar já nesta terça-feira, 18.

O aumento da nebulosidade e o avanço das chuvas podem impedir que os termômetros voltem a disparar.

Coutinho indica que as máximas devem ficar abaixo dos 30°C em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, embora a sensação de abafamento ainda possa persistir.

O impacto do calor em imagens

Para ilustrar a intensidade deste dia escaldante, preparamos uma galeria especial de imagens, registrando como Brusque enfrentou esse calor extremo ao longo desta segunda-feira.

Confira os registros a seguir que preparamos especialmente para você, prezado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município

