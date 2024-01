As cidades do Vale do Itajaí iniciaram a manhã desta quarta-feira, 10, com a previsão do tempo antecipando mais um dia de intenso calor na região.

Essa expectativa sucede o episódio em que Brusque então registrou temperaturas encostando nos 40°C na tarde de terça-feira, 9.

Para os admiradores do calor escaldante do verão, esta projeção é uma excelente notícia. Entretanto, para aqueles que já não suportam mais o abafamento, a perspectiva, naturalmente, não é tão positiva.

Independentemente das preferências individuais, os profissionais em meteorologia apontam para um alívio nas altas temperaturas em Brusque e toda a região, devido à chegada de uma frente fria na sexta-feira.

É importante ressaltar que isso não significa uma queda brusca dos termômetros, mas sim uma breve pausa nas condições extremamente quentes – aquelas que ultrapassam os 35°C.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou suas análises com a nossa coluna.

Em seu boletim recente, Coutinho oferece, pois, um panorama abrangente das expectativas meteorológicas para o restante desta semana.

Acompanhe a nota a seguir para obter insights valiosos sobre as condições climáticas em destaque.

Calor segue

*Boletim: Climaterra >>

A previsão meteorológica desta quarta-feira não apresenta alterações significativas no cenário climático para Brusque e demais cidades do Vale de Itajaí, quando comparada aos dias anteriores.

Em outras palavras, a região experimentará mais um dia de calor intenso, com temperaturas que podem ultrapassar os 35°C.

Com isso, aumenta a possibilidade de ocorrência de trovoadas isoladas a partir do meio da tarde em direção à noite.

É importante ressaltar que se tratam de eventos pontuais, podendo manifestar-se de forma intensa em determinadas áreas e com menor impacto em outras próximas.

Essa perspectiva se estende para a quinta-feira, que deve seguir o mesmo padrão.

Recuo no calor intenso

Ao nos projetarmos para a sexta-feira, notamos que os simuladores de previsão indicam a chegada de uma frente fria em Santa Catarina.

Este sistema traz consigo a perspectiva de intensificação de eventos de trovoadas, podendo, inclusive, apresentar episódios de forte intensidade.

Isso de deve devido à troca entre o ar mais ameno que avança e o ar aquecido que ainda predominará sobre o estado.

Nada de frio

Gostaria de enfatizar, antes que surjam especulações, que não estamos nos referindo a um período frio, muito pelo contrário.

O que Santa Catarina, assim como Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, podem esperar é apenas um alívio do calor intenso, como o atual que chega quase aos 40°C.

Tudo indica que no sábado as temperaturas não ultrapassem muito os 30°C, mantendo-se a probabilidade de trovoadas em um cenário intercalado por momentos de sol.

O calor então retorna com força já na próxima semana.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Veja a seguir os nomes dos que estão apoiando e investindo neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para então saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um desses parceiros comerciais.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cachoeira do Merico: o refúgio desativado de Brusque que então ainda atrai veranistas

2. VÍDEO – Descubra o paraíso secreto de Guabiruba para se refrescar neste verão

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK

*Pauta relacionada ao calor