A onda de calor persistente que tem impactado Brusque e todo o Vale do Itajaí nos últimos dias tende a seguir ditando as regras dos termômetros na região neste domingo, 17.

As temperaturas novamente devem ultrapassar os 30ºC, e a junção à elevada umidade do ar formará a receita para manter essa desagradável sensação de desconforto.

Contudo, as projeções mais recentes apontam para uma atenuação dos efeitos dessa atual situação de verão a partir de quarta-feira, 20, em diante.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou insights valiosos com nossa coluna e, no boletim a seguir, discorre também sobre a previsão do tempo para este domingo. Confira.

Calor se mantém neste domingo

*Boletim: Climaterra >>

As informações relativas à previsão do tempo neste boletim iniciam por este domingo.

É crucial ressaltar que a persistência da sensação de desconforto, resultante do calor, continuará ao longo do dia em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Interessante destacar que o foco não será tanto o valor numérico nos termômetros, que não devem exceder muito os 30ºC, mas sim o impacto provocado por essa condição de calor associada à elevada umidade do ar.

O dia promete maior presença de nuvens na região do Vale, sem impedir aberturas de sol. Quanto às trovoadas, é possível adiantar que a probabilidade é bastante reduzida.

Como de praxe, qualquer risco estará mais concentrado no período da tarde até a noite, embora ressaltemos que a possibilidade é mínima e, se ocorrer, será de maneira isolada e pontual.

Redução do calor à vista

O início da próxima semana mantém a atual condição de verão, com poucas mudanças previstas nos termômetros de Brusque e região.

Tanto a segunda-feira quanto a terça-feira refletirão essencialmente o cenário observado neste domingo.

Entretanto, os simuladores indicam uma diminuição na sensação de calor a partir de quarta-feira.

Destaca-se, pois, que estamos mencionando uma redução, não o fim do calor. Este persistirá, mas sem a constante e desconfortável sensação de abafamento.

Ademais, o risco de chuvas aumenta ligeiramente na próxima semana, caracterizando-se por aquelas típicas pancadas de verão associadas à estação mais quente do ano.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir estão os nomes de quem apoia e investe neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para então conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos por cada um desses parceiros comerciais.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Confira lista com as mais belas cachoeiras de Guabiruba

2. VÍDEO – Igreja e escola em ruinas então emergem em mata de Brusque

O tempo na madrugada

Continuando a reportagem, focamos agora no acompanhamento das condições climáticas durante a madrugada deste domingo na região de Brusque.

Os dados analisados foram obtidos por meio da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, associadas a cada local mencionado no anexo (em vermelho).

Não foram identificados registros de precipitação durante esse período, conforme evidencia o resultado da apuração (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Ao concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens retratam o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK