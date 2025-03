O calor escaldante, que há semanas castiga Brusque, continua implacável neste início de março, impondo aos moradores hidratação constante e cuidados redobrados com a saúde.

Depois de um fevereiro marcado por temperaturas sufocantes, a chegada do novo mês não trouxe alívio, e os termômetros seguem registrando picos acima dos 35°C.

Além disso, o fim de semana de carnaval em Brusque, aliado ao intenso calor, levou multidões às cachoeiras do município.

Assim, no domingo, 2, em especial, elas se transformaram em verdadeiros refúgios naturais para quem buscava amenizar os efeitos das temperaturas abrasadoras.

Um paraíso em Brusque

Dentre os diversos recantos refrescantes espalhados pelo interior brusquense, um se destacou, sendo a Cachoeira do Ribeirão do Mafra, situada no pitoresco bairro São João.

Envolta por uma mata exuberante e um complexo de quedas d’água de beleza estonteante, o lugar se tornou o destino preferido de famílias inteiras, que aproveitaram o feriado prolongado para momentos de lazer e descanso.

Desde os mais jovens até os mais idosos, todos foram atraídos pelo frescor das águas cristalinas e pela atmosfera acolhedora do local.

Calor sob confraternização

As cenas observadas no local se apresentaram dignas de um cartão-postal, com suas cores vibrantes e detalhes encantadores.

O vapor das churrasqueiras improvisadas se misturava ao verde intenso da vegetação, e o aroma de carne assada permeava o ar, criando um ambiente de confraternização e alegria.

Risos, conversas animadas e mergulhos eufóricos ecoavam pela mata, compondo então um cenário de pura celebração da natureza.

Entre um mergulho e outro, crianças se divertiam construindo pequenas barragens na água corrente, enquanto adultos se refrescavam sob as sombras generosas das árvores.

Calor sem trégua

E não era para menos. O domingo em Brusque trouxe temperaturas escaldantes, replicando o calor intenso que segue assolando março adentro.

Para aqueles que decidiram não frequentar as praias do litoral catarinense ou os clubes aquáticos, a busca por alternativas naturais tornou-se uma necessidade para muitos moradores.

As cachoeiras, com suas águas geladas e ambiente revigorante, foram a escolha ideal para quem desejava um alívio diante da onda de calor avassaladora.

No fim desta edição, apresentamos uma galeria especial de imagens, capturando toda a essência deste dia memorável na Cachoeira do Ribeirão do Mafra.

As fotografias retratam não apenas a beleza singular do local, mas também a alegria contagiante de quem aproveitou o domingo de verão para se conectar com a natureza e encontrar um breve respiro diante das temperaturas extremas.

Números do calor

Antes, porém, da apresentação das imagens, confira abaixo um resumo das temperaturas máximas registradas no domingo em Brusque e região, destacadas na tabela a seguir.

Nos campos destacados em vermelho, estão as temperaturas máximas convencionais.

Já nos números descritos na fileira em azul, está a sensação térmica, então referente a cada local descrito em anexo.

Galeria de fotos

