O episódio de calor intenso, que tem trazido um mês de março desconfortante aos moradores de Brusque, tornou-se ainda mais severo nesta sexta-feira, 15, diante da sensação térmica atingindo níveis extremamente altos.

Em alguns pontos da cidade, foram registradas temperaturas se aproximando de 50°C, valores esses sentidos diretamente na pele, resultado de uma combinação entre a alta umidade do ar e a atmosfera aquecida.

Enquanto isso, os valores convencionais dos termômetros indicaram temperaturas máximas variando entre 33°C e 34°C, nos mais diversos locais monitorados.

Calor pela região

O calor intenso não se restringiu apenas a Brusque; as cidades vizinhas também enfrentaram temperaturas elevadas.

Muitos moradores da região sentiram o forte abafamento, suando até mesmo à sombra, nessa situação, não tendo o alívio proporcionado por ventiladores ou ar-condicionado.

Cidades como Guabiruba e Botuverá, apenas a citar como exemplo, igualmente sentiram os impactos da sensação térmica encostando então à marca dos 50°C.

Ao mesmo tempo em que os valores conversacionais dos termômetros oscilavam entre 33 a 34°, numa situação semelhante com Brusque

Números do calor

Na sequência, continuamos com a pauta, agora, apresentando a apuração detalhada das temperaturas extremas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela a seguir destaca os picos de temperatura dos termômetros, marcados em vermelho, além da sensação térmica experimentada em cada local, conforme descrito em azul. Acompanhe conosco esta análise completa.

Calor longe de terminar

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o calor em Brusque e na região do Vale do Itajaí parece estar longe de diminuir. Para o próximo fim de semana, espera-se até mesmo um aumento na sensação térmica.

Apesar de esta sexta-feira ter um risco muito baixo de chuva, os dias seguintes, de sábado, 16, até a quarta-feira, 21, prometem ser igualmente tórridos, com a presença do sol na maior parte do tempo.

A única alteração prevista por Scheuer é a possibilidade de trovoadas de forte intensidade, especialmente entre o decorrer da tarde em direção à noite.

O pico do calor deve ceder a partir do dia 21 de março, mas o especialista ressalta que a situação ainda exige monitoramento contínuo.

