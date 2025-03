Março avança em seu calendário e, embora o outono já tenha sido oficialmente inaugurado, Brusque continua imersa em uma atmosfera tipicamente do calor de verão.

Nesta terça-feira, 25, os termômetros registraram picos de até 33°C, transformando o que deveria ser um período de transição para temperaturas mais amenas em um prolongamento da estação mais quente do ano.

Inclusive, o desconforto não está dando trégua nem mesmo durante as madrugadas, que seguem abafadas, tornando indispensável o uso do ar-condicionado para aqueles que podem recorrer a esse alívio térmico.

Nas ruas, a paisagem urbana reflete esse clima atípico, diante de brusquenses trajando roupas leves, buscando sombra e, em muitos casos, utilizando guarda-chuvas, não para se proteger da chuva, mas do sol escaldante.

Calor em números

Para traduzir esse cenário em números, um levantamento detalhado foi realizado, evidenciando que essa onda de calor está se estendendo por toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados apontam que o aquecimento não se restringiu a Brusque, mas se espalhou por diversas cidades, consolidando um padrão climático incomum para esta época do ano.

Calor deve seguir

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, essa configuração atmosférica de calor no outono deve então persistir até o fim do mês.

Diante disso, o sol seguirá predominante, intercalado com pancadas de chuva isoladas, típicas do verão, especialmente entre a tarde e o início da noite.

Ele ressalta, no entanto, que há indícios nos modelos meteorológicos sugerindo a possível chegada de um pulso de ar frio mais expressivo com a virada para abril, embora essa tendência ainda exija monitoramento.

Enquanto isso, os agasalhos seguem esquecidos nos guarda-roupas, e a rotina dos brusquenses permanece adaptada ao verão que, por ora, resiste em se despedir.

Para ilustrar essa realidade, preparamos uma galeria de imagens que captura os momentos desta terça-feira em Brusque.

As fotos mostram, com riqueza de detalhes, o comportamento do clima e de seus habitantes diante desse calor persistente.

Portanto, acompanhe as fotos a seguir e explore como essa combinação de cenários e temperaturas vem afetando o dia a dia na região.

