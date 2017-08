Uma forte onda de calor para o mês de agosto irá afetar SC nos próximos dias. Segundo nos informa Ronaldo Coutinho, do Climaterra, este aquecimento deverá se prolongar até o início de setembro (poderá ter uma queda no litoral no dia 31). Neste período teremos máximas muito altas para época do ano e até com recordes sendo batidos.

Coutinho acrescenta ainda, que o pico do calor deve ocorrer na terça e quarta-feira da próxima semana quando poderemos ter máximas entre 30/35°C na imensa maioria das cidades de SC, que inclui Brusque e entre 36/39°C no litoral sul e baixo vale do rio Uruguai no extremo oeste, sendo que no topo da serra entre 26/29°C, nas cidades mais frias, com quebra de recorde de agosto nestas áreas. Será uma onda de calor semelhante ou até mais forte, em algumas regiões do estado que de agosto/setembro de 1999, conclui Coutinho.