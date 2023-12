O intenso calor que tem marcado a região de Brusque nos sete primeiros dias de dezembro promete recuar neste fim de semana. Isso se deve à chegada de uma massa de ar frio, que adentra o estado de Santa Catarina a partir desta sexta-feira, 8, especialmente a partir da noite.

Essa mudança climática tende a impactar os termômetros, impondo temperaturas significativamente mais baixas do que as registradas nos dias anteriores durante as tardes que compreendem este intervalo até o domingo, 10.

A síntese fornecida anteriormente é respaldada pelas análises do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou suas perspectivas em uma conversa com nossa coluna.

Ele também detalhou as informações sobre o que os residentes de Brusque e toda a região podem antecipar em termos das condições do tempo então de uma forma geral.

Todas essas informações foram consolidadas neste boletim que será apresentado a seguir. Nele, você terá insights sobre as reais possibilidades de chuva para o período vindouro. Confira a seguir.

Calor recua

*Boletim: Climaterra >>

Vamos iniciar este boletim abordando então as condições do tempo desta sexta-feira.

Desde já, saliento que ao longo do dia a região de Brusque não está isenta de eventos de garoa ou chuva fraca, devido à presença do sistema de umidade vindo do mar, que traz consigo uma cobertura considerável de nuvens para a costa catarinense.

Apesar de breves aberturas, a predominância solar tende a ser limitada.

No que concerne aos termômetros, o calor de ontem, quinta-feira, não se repete hoje. As temperaturas devem se manter em uma faixa mais amena, variando, pois, em torno de 24 a 26°C ao longo do dia.

Fim de semana sem calor

Ao antevermos as condições do tempo para os próximos dias, notamos então madrugadas bastante amenas à vista nas cidades do Vale do Itajaí.

Tanto no sábado quanto no domingo, a previsão é de amanhecer com temperaturas situadas entre 14 a 16 e 17°C.

As tardes, por sua vez, seguirão um padrão atípico para esta época do ano, mantendo-se abaixo de 24 a 25°C.

Quanto à probabilidade de chuva, as atividades ao ar livre, em geral, prometem ser mais favorecidas no sábado, apesar desse dia não estar totalmente isento de possíveis eventos de garoa ou chuva fraca e pontual.

No domingo, quem deseja aproveitar o tempo seco é aconselhado a usufruir principalmente do turno da manhã. Isso porque, à medida que a tarde avança, as chances de precipitação aumentam consideravelmente.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir, apresentamos quem apoia este projeto do Blog do Ciro Groh. Os nomes de cada um deles são destacados nos logotipos.

Clique sobre eles para explorar as ofertas e produtos fornecidos por esses parceiros comerciais que investem nesta missão.

Oferecimento:

Leia também:

1. Casal de Brusque já completou 5500km pedalando até Ushuaia

2. Guabiruba: famílias da rua Antônio Carminatti celebram história centenária

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as informações direcionam-se à madrugada anterior na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o início do dia nesta sexta-feira (em vermelho).

A apuração evidencia também alguns pontos registrando apenas garoa fraca até o amanhecer (em azul).

Esses dados então correspondem a cada local detalhado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Para concluir, não perca a oportunidade de então poder apreciar as belíssimas fotos gentilmente enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem retrata vividamente como a manhã desta sexta-feira teve início em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Encante-se, pois, com essas fotografias inspiradoras.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 21

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK