O calor deve continuar sendo o protagonista das condições climáticas em Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí neste sábado, 24, conforme previsão do meteorologista Piter Scheuer.

O profissional antecipa temperaturas acima dos 32 a 33°C ao longo do dia, repetindo o padrão de abafamento observado na sexta-feira, 23, quando então, os termômetros chegaram a marcar até 36°C na região.

Com a expectativa de que este clima de verão persista, Scheuer aconselha aqueles que têm planos de realizar atividades ao ar livre, que necessitem de tempo seco, a aproveitar as horas da manhã.

Isso porque durante esse período, é esperada uma maior incidência de aberturas de sol.

Já durante o decorrer da tarde, a atmosfera aquecida pode voltar a intensificar trovoadas mal distribuídas, com a possibilidade de ocorrerem alguns eventos mais fortes, de forma pontual, como explicado pelo meteorologista.

Assim sendo, é crucial ponderar sobre essa possibilidade, a fim de prevenir contratempos, observa.

Calor recua no domingo

Ao projetar as condições do tempo previstas para Brusque e todo o vale de Itajaí no domingo, 24, o Scheuer prevê um recuo discreto no calor mais intenso, embora o abafamento ainda deva persistir.

Esse dia promete mais nuvens e a chuva pode ocorrer já de manhã, sem um horário específico para sua ocorrência ao longo do período.

Diante de uma maior nebulosidade prevista e menos aberturas de sol, as temperaturas podem não atingir os 30°C, ficando abaixo desse patamar na maioria das cidades da região, complementa o perito em meteorologia.

Calor já ao amanhecer

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo. O dia já iniciou muito abafado. (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, que foram registradas ocorrências de chuviscos em alguns pontos monitorados durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, pois, ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Praia de Perequê/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

