Os termômetros são o destaque da previsão meteorológica para esta quinta-feira, 21, que traz a promessa de uma frente fria para Brusque e região, trazendo na sua retaguarda, o fim ao persistente calor.

No entanto, este sistema meteorológico exige atenção especial. Com sua chegada, há um alerta para o choque térmico resultante da colisão entre o ar quente atual e a massa de ar mais amena que se aproxima.

Este fenômeno tem potencial para desencadear trovoadas intensas, não ignorando a possibilidade de temporais localizados, que podem surgir a partir do decorrer da tarde em direção à noite.

O meteorologista Piter Scheuer, gentilmente, compartilhou conosco um boletim abrangente e esclarecedor sobre o tema em questão.

Em nossa conversa, ele abordou detalhes fundamentais, os quais podem ser encontrados na nota que se segue, proporcionando uma compreensão mais profunda do assunto.

Quinta-feira e a persistência do calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

A previsão do tempo para esta quinta-feira anuncia mudanças climáticas radicais para Brusque e todo o Vale do Itajaí, no que se refere aos termômetros.

Antes disso, porém, o calor ainda tende a predominar durante a maior parte do período, com expectativas de que este dia seja o mais quente da semana.

Os modelos de previsão sugerem temperaturas máximas próximas aos 35°C, e não excluindo a possibilidade de que algumas cidades alcancem os 36 a 37°C, diante de uma intensa sensação de abafamento.

Essa condição é esperada devido à presença do sol, que ainda tende aparecer por entre aberturas, com maior incidência no período da manhã e parte da tarde.

O calor e as trovoadas

Com o decorrer do turno vespertino desta quinta-feira, antecipa-se a incursão de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí.

A chegada deste sistema meteorológico acarreta um alerta para a região, em virtude do choque térmico provocado pelo encontro do ar mais fresco com a massa de ar ainda aquecida.

Tal fenômeno tem o potencial de gerar trovoadas, com possibilidade de temporais que, em casos isolados, podem causar transtornos. É prudente manter-se vigilante diante dessa possibilidade.

Destaca-se que, dada a uma condição ainda de verão, a severidade do impacto pode variar significativamente.

Enquanto algumas áreas estão sujeitas a serem afetadas de forma mais severa, outras próximas podem chegar ao período noturno com escassa, ou nenhuma precipitação.

Adeus ao calor

Após a passagem da frente fria, já durante a noite de quinta-feira, os moradores de Brusque e todo o Vale do Itajaí perceberão uma notável mudança climática.

Isso porque o desconforto do abafamento dará lugar a temperaturas mais amenas.

Espera-se que o amanhecer de sexta-feira e do fim de semana registre índices mínimos oscilando entre 15 a 18°C na maior parte dos municípios da região.

Já as tardes devem apresentar máximas que dificilmente excederão 26 a 27°C, indicando então um alívio do calor excessivo.

Quanto à possibilidade de chuvas no fim de semana, Brusque e região não estão completamente isentas.

No entanto, qualquer precipitação que possa ocorrer, provavelmente será pouco representativa, como chuviscos ou garoa.

Isso se deve à umidade marítima, que trará nebulosidade para a costa catarinense. Apesar disso, ainda serão possíveis períodos de sol entre sexta-feira e domingo.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada muito abafada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo. Mínimas muito altas a considerar o horário.(destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 15

