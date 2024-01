Nesta quinta-feira, 11, os moradores do Vale do Itajaí vivenciaram então o dia mais escaldante do ano até o momento, no que tange o acentuado calor gerado pelos termômetros.

Em Blumenau, a sensação térmica, pois, atingiu surpreendentes 55°C, acompanhada de um pico de temperatura de 38,0ºC.

Em Guabiruba, mais precisamente no bairro Aymoré, o termômetro registrou uma sensação de abafamento marcante, alcançando 54,6°C, com a temperatura máxima fixando-se em 36,9°C.

Estes números destacam Guabiruba como uma das cidades mais quentes de Santa Catarina nesta quinta-feira, posicionando-se apenas atrás de Blumenau quando se leva em conta a sensação térmica.

Importante mencionar também a situação em Brusque, onde a sensação de calor alcançou 54,4°C no bairro Souza Cruz.

Os dados acima citados são fornecidos pela rede Groh Estações.

O calor intenso e os índices térmicos extremos marcam um episódio notável, evidenciando as condições climáticas excepcionais na região.

Números do calor

Apresentamos agora o levantamento abrangente dos registros de temperatura nas cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

É crucial destacar que as marcações indicadas em vermelho refletem os valores máximos convencionais.

Por outro lado, os números ilustrados em azul traduzem a sensação térmica correspondente a cada local, conforme detalhado no anexo.

Calor cede espaço à frente fria

Conforme previsto pelos profissionais em meteorologia, os núcleos de trovadas tornaram-se iminentes, ganhando força a partir da tarde desta quinta-feira, impulsionados pelo intenso calor, conforme destacado anteriormente.

Efetivamente, pancadas de chuva intensas acompanhadas de trovoadas se tornaram evidentes ao longo do período vespertino em diversas cidades do Vale do Itajaí, com a chegada da frente fria.

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, essa condição climática adversa demanda atenção, dado o risco iminente de granizo, ventos fortes e chuvas intensas em curtos intervalos, persistindo até o período noturno.

Olhando para a sexta-feira, Coutinho enfatiza uma previsão de ligeira diminuição nas temperaturas, com a expectativa de não ultrapassarem os 30°C.

Neste dia, o risco de chuvas pontuais persistirá, intercalado com momentos de aberturas de sol.

O calor e seus efeitos em fotos

Encerramos esta edição com a exposição visual do impacto do intenso calor nesta quinta-feira, por meio de algumas imagens que retratam fielmente a atmosfera do dia.

As cenas foram registradas nas cidades de Brusque e Guabiruba. Acompanhe conosco.

*Guabiruba >>

*Brusque >>

