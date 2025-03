O avanço do outono em Brusque foi novamente desafiado pelo calor nesta segunda-feira, 31, último dia de março.

A cidade, pois, registrou temperaturas dignas de pleno verão, atingindo o pico de 34,7ºC por volta das 14h30 no Campus da Unibebe, bairro Santa Terezinha, .

As altas temperaturas, contudo, não se limitaram a esse local; diversos pontos do município também marcaram valores de 32 a 33°C, transformando o início da semana em um verdadeiro dia de verão fora de época.

Calor pela região

A influência da massa de ar quente se fez sentir além de Brusque, alcançando cidades vizinhas no Vale do Itajaí-Mirim.

Em Guabiruba e Botuverá, por exemplo, os termômetros igualmente oscilaram entre 30ºC e 34ºC, consolidando um padrão térmico incomum para esta fase do ano.

O protagonista desse cenário foi o sol, que brilhou intensamente ao longo do período, diante do céu sem nuvens, reforçando a sensação de calor e prolongando a impressão de um verão que insiste em permanecer.

Números do calor

Para oferecer um panorama detalhado desse último dia de março, um levantamento completo das temperaturas máximas, registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, está disponível a seguir.

Os números apresentados destacam, em vermelho, os valores mais elevados, enquanto os campos em azul indicam a ausência de chuva até o encerramento desta apuração.

Calor acima da média

Com o fechamento do mês, é possível traçar um balanço das temperaturas em Brusque, referentes ao atual mês que se encerra nesta segunda-feira.

De acordo com as estações meteorológicas de Ciro Groh, a temperatura média histórica em Brusque, calculada com base nos índices coletados desde 2013, gira em torno de 25,0°C.

No entanto, março de 2025 encerrou com uma média de 25,8°C, um número que supera ligeiramente o padrão esperado para o mês na cidade.

Comparando com anos anteriores, percebe-se um padrão de aquecimento, embora o recorde absoluto no período pertença a março de 2022, quando a média mensal atingiu 26ºC.

O histórico completo de março ao longo da última década, incluindo os desvios térmicos ano a ano, pode ser então conferido na sequência.

Médias de março em Brusque

2025___25,8°C

2024___25,7°C

2023___25,6°C

2022___26,0°C

2021___23,7°C

2020___25,0°C

2019___24,7°C

2018___25,0°C

2017___24,2°C

2016___25,0°C

2015___25,3°C

2014___25,5°C

2013___24,3°C

*Fonte: Estações meteorológicas de Ciro Groh

O que esperar em abril

As previsões meteorológicas indicam que o padrão térmico deve começar a mudar à medida que o mês de abril for avançando nesta semana.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as chuvas se tornarão mais frequentes a partir de terça-feira, 1.

No entanto, será apenas a partir de sexta-feira, 4, que os brusquenses sentirão um declínio mais acentuado nas temperaturas.

As tardes devem se tornar mais amenas, enquanto as noites começarão a remeter ao frio típico do outono, com previsão de mínimas podendo se aproximar dos 10ºC no próximo fim de semana.

Calor atípico em imagens

Para finalizar, uma galeria de fotos especial acompanha esta matéria, registrando a segunda-feira aquecida em Brusque.

As imagens captam desde ruas movimentadas por pessoas vestindo roupas de verão até belas vistas aéreas da cidade sob um céu cristalino.

Confira a seleção e veja como Brusque viveu esse início de semana que mais parecia um cartão-postal do verão, marcando também o encerramento do mês de março sob uma atmosfera deslumbrante.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

