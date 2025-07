Câmara aprova projeto que descentraliza serviços para incentivar empreendedorismo nos bairros de Brusque

A Câmara aprovou nesta terça-feira, 8, um projeto de lei que busca incentivar empreendedores nos bairros de Brusque. A intenção é que serviços do poder público voltados a pequenos empreendedores sejam descentralizados.

A proposta é do vereador Felipe Hort (Novo). Ele entende que o projeto vai evitar deslocamentos de pessoas que moram em regiões afastadas do Centro e que desejam empreender.

“Observamos o desenvolvimento na região central da cidade, mas temos uma economia pujante nos bairros também. Dom Joaquim, Águas Claras e Limeira, por exemplo, poderão empreender de maneira mais descentralizada e democrática”, defende o autor.

Ele entende que o projeto fomenta a economia e não prejudica a atuação da Prefeitura de Brusque. A proposta foi aprovada por unanimidade. Na prática, serviços podem ser levados aos bairros, oferecendo capacitação empreendedora e profissionalizante.

O vereador Valdir Hinselmann (PL), em aparte, sugeriu a inclusão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pequenos empresários, para contribuir com a proposta de descentralização. Felipe entende que a prefeitura poderá firmar parcerias como esta.

Central de Interpretação de Libras

Um requerimento que solicita à prefeitura a implantação da Central de Interpretação de Libras (CIL) foi aprovado durante a sessão. O pedido é de autoria do vereador Paulinho Sestrem (PL), que trabalhou na elaboração da proposta junto com surdos do município.

O objetivo é que a CIL siga um modelo semelhante ao que foi implementado em Florianópolis. A intenção, ainda, é oferecer mais qualidade no atendimento aos surdos, garantindo acessibilidade em espaços públicos.

“O surdo poderá realizar chamadas de vídeo para se comunicar com profissionais, para que saibam exatamente o que ele deseja. Hoje, os surdos precisam estar com outras pessoas ao lado para que consigam ser bem atendidos. Assim, com a CIL, teremos um espaço exclusivo para atender os surdos de Brusque”, defende Paulinho.

Obra na rua General Osório

O vereador Luciano Camargo (União) falou sobre a obra da nova adutora no bairro Guarani, na rua General Osório. Ele e os vereadores Antônio Roberto (PRD) e Joubert Lungen (Podemos) foram ao local fiscalizar os trabalhos.

No local da obra, os parlamentares encontraram o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Breno Nunes Neves.

Luciano afirma que os trabalhos estão com bom andamento, apesar dos transtornos. “A obra está caminhando bem. Com essas obras, não há um melhor momento. Elas precisam ser feitas, e esta está acontecendo, em uma agilidade muito maior [que o imaginado]”, elogia.

Homenagens

O Legislativo concedeu três comendas em homenagens a entidades do município. Foram homenageados Uniasselvi, SC Convênios e Ali’s Lanches. Representantes das entidades agradeceram pelas entregas das comendas em discursos na tribuna.

Os parlamentares também lembraram do aniversário de fundação da Câmara de Vereadores de Brusque, que completa 142 anos. Um vídeo institucional foi exibido no início da sessão.

