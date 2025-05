Câmara autoriza Prefeitura de Brusque a custear formaturas do Proerd

Os vereadores de Brusque aprovaram na última terça-feira, 20, em segunda discussão e votação, o projeto apresentado pelo governo municipal que autoriza o Poder Executivo a custear, até o limite de R$ 50 mil por ano, as despesas com o cerimonial de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), da Polícia Militar de Santa Catarina. Esse valor deverá ser atualizado anualmente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

De acordo com o projeto, os recursos poderão bancar, dentre outros itens: aluguel de espaço, equipamentos de som e iluminação, materiais e serviços de decoração, alimentação dos formandos no dia do evento, contratação de profissional para interpretar a mascote do programa, compra de brindes, impressão de certificados, convites e outros materiais.

Jean Pirola (PP) defendeu a aprovação da matéria e enalteceu o Proerd na tribuna do parlamento.

“Quando a administração zela pela educação, você tem que dar sempre voto positivo. Diferente do pensamento de alguns, que dizem que a PM é feita apenas para a segurança, ela é feita também para a educação”, disse. “[O Proerd] é a parte que efetivamente traz o início de tudo, para não precisar, depois, repreender numa infração”.

Na avaliação do vereador, os municípios têm desempenhado importante papel na manutenção da segurança pública, embora – como lembrou – esta seja uma área sob a responsabilidade do estado. “Aí está o Proerd, a Transitolândia, a escola cívico-militar e tantos outros projetos que o município abraça em conjunto à segurança pública, para trazer para as nossas crianças um pouco mais de educação, civismo, cidadania, convivência”, declarou.

Concluída a tramitação na Câmara, o projeto seguiu para a sanção do prefeito André Vechi (PL).