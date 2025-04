Câmara autoriza Prefeitura de Guabiruba receber doação de terreno para construção de praça

A Câmara de Guabiruba aprovou o recebimento de doação de um terreno no início do bairro Lageado Alto pela prefeitura. Uma praça será construída no espaço. A autorização foi aprovada por unanimidade durante sessão nesta terça-feira, 1º.

O projeto foi enviado pelo poder Executivo ao Legislativo em regime de urgência. Tanto o pedido de urgência quanto o projeto de lei em si receberam os votos favoráveis de todos os parlamentares.

De acordo com o vereador Anderson Cavichioli (PP), o terreno foi cedido pela família de Tarcísio Dirschnabel. O parlamentar relata que o custo para construção da praça gira em torno de R$ 200 mil.

“A doação será destinada à construção de uma praça no início do bairro Lageado Alto, que será em alusão aos 150 anos da grande imigração [italiana], no qual temos uma programação extensa de comemorações durante o ano”.

