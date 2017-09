Câmara de Blumenau estuda implantar sistema de votação eletrônico de Brusque

Na tarde da última quarta-feira, 30 de agosto, o presidente da Câmara de Brusque, vereador Jean Pirola (PP), recebeu a visita do diretor legislativo da Câmara de Blumenau, Juliano Campestrini, que estava interessado em conhecer as funcionalidades do sistema de votação eletrônico utilizado nas sessões ordinárias do legislativo brusquense, o “Legislador Plenário”.

Embora o parlamento blumenauense também já conte com um programa eletrônico de votação, Campestrini gostou do modelo adotado em Brusque, especialmente porque as matérias em pauta na reunião podem ser visualizadas em telas individuais pelos vereadores, e também nas telas maiores do plenário, o que praticamente elimina a impressão de textos em papel.

Além disso, o Legislador Plenário consegue se comunicar diretamente com a ferramenta de cadastramento de projetos e outras proposições, administrada no dia a dia pelos funcionários da Câmara.

Diante das vantagens apresentadas, o diretor disse que irá discutir em Blumenau a adoção do mesmo sistema empregado em Brusque.

Campestrini foi recepcionado também pelo diretor geral da Câmara, Jefferson Silveira, a diretora do Departamento Jurídico e Legislativo, Fabiana Dalcastagné, e o assistente legislativo Cristiano de Oliveira Goulart.