Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Câmara de Botuverá aprova projeto de lei que regulamenta uso de símbolos oficiais do município

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Câmara de Botuverá aprova projeto de lei que regulamenta uso de símbolos oficiais do município

A Câmara de Vereadores de Botuverá aprovou nesta quarta-feira, 30, em segunda votação, o projeto de lei que regulamenta o uso de símbolos oficiais do município. O texto é de autoria da vereadora Jakeline Hodecker (PP).

A parlamentar relata que o objetivo é auxiliar na prevenção de golpes, já que há registros de uso indevido da imagem do município. Em julho, a Prefeitura de Botuverá alertou para falsos anúncios de cursos profissionalizantes do poder público.

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:


