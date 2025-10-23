Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Câmara de Botuverá aprova projeto que autoriza prefeitura a firmar contratos para atender crianças neurodivergentes

A Câmara de Vereadores de Botuverá aprovou na terça-feira, 21, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a firmar parcerias ou contratos para atender crianças neurodivergentes.

O objetivo é suprir a demanda em caso de ausência de profissionais aptos para a função na rede pública. A proposta é da vereadora Jakeline Hodecker (PP).

