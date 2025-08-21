Câmara de Botuverá autoriza viagem do prefeito Victor Wietcowsky para Itália e Alemanha

A Câmara de Vereadores de Botuverá autorizou, na sessão de terça-feira, 19, uma viagem do prefeito Victor Wietcowsky (PP) para Itália e Alemanha. Ele vai integrar uma comitiva da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) em setembro.

O chefe do Executivo vai se ausentar das funções entre os dias 12 e 24 do mês. Neste período, o vice-prefeito Kaioran Paloschi (PP) deve assumir a prefeitura. O plenário da Câmara aprovou a viagem de Victor por unanimidade.

