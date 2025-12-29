Câmara de Botuverá cobra soluções da Celesc para falta de energia elétrica

A Câmara de Vereadores de Botuverá enviou ofício à Celesc e ao governo do estado solicitando medidas imediatas para resolver as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no município.

Segundo o documento, diversos bairros de Botuverá ficaram sem energia por mais de 24 horas durante as festividades de Natal, causando prejuízos a moradores e comerciantes, especialmente na conservação de alimentos, no funcionamento de equipamentos essenciais e na realização de atividades cotidianas.

No ofício, os vereadores pedem não apenas uma avaliação técnica da rede elétrica, mas também a disponibilização de equipes de apoio mais ágeis para atendimento e restabelecimento do serviço, especialmente em períodos críticos e feriados prolongados.

“Sugere-se à Celesc a adoção de medidas que visem reforçar o número de equipes de plantão e aprimorar a logística de atendimento no município”, diz trecho do documento.

O mesmo pedido foi encaminhado ao gerente regional da Celesc em Blumenau, João Marcos Ribeiro, solicitando esclarecimentos sobre as causas das interrupções e informações sobre as providências que estão sendo adotadas para evitar a recorrência do problema.

