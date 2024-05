Câmara de Brusque aprova ajuste do orçamento da prefeitura para nova secretaria municipal

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 28, em regime de urgência, projeto para abrir crédito especial e suplementar de até R$ 316.752,08 no orçamento da prefeitura para adaptações na estrutura administrativa do município. O texto é de origem do Executivo.

O valor será utilizado para remanejamento de recurso orçamentário, visando suprir as necessidades com despesa com a recém-criada Secretaria Municipal de Transparência e Accountability, que substitui a Controladoria-Geral do Município. A mudança foi aprovada pela Câmara através de lei complementar.

O texto aprovado pelos vereadores também definiu que a Ouvidoria-Geral, anteriormente vinculada à Procuradoria, passe a fazer parte da nova secretaria.

