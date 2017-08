Câmara de Brusque aprova previsão de orçamento para 2018 e Plano Plurianual até 2021

A Câmara de Brusque aprovou na tarde desta quinta-feira, 24, os projetos de lei enviados pelo poder Executivo que estipula a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA).

A LDO estabelece a previsão de orçamento para 2018. Conforme o projeto de lei enviado pela prefeitura, o orçamento do próximo ano está estimado em R$ 441,5 milhões. A previsão é menor do que o orçamento estimado no ano passado para ser aplicado neste ano, que foi de R$ 458,5 milhões.

O município planeja também elevar, em 2018, o percentual gasto com saúde e educação. A expectativa é de investimento de 23% da receita em saúde, 8% a mais do que o índice obrigatório. Na educação, o município previu investimentos de 27,5%, que é 2,5% a mais do que o valor obrigatório.

O Plano Plurianual, por sua vez, estima as receitas e os investimentos até 2021. Conforme o cálculo do governo, 0 orçamento da prefeitura chegará a R$ 483,1 milhões em 2019, passando a meio bilhão em 2020 (R$ 511,4 milhões), e R$ 537,4 milhões em 2021.

O PPA também estabelece os programas do governo e as prioridades de investimento para todo o mandato do prefeito Jonas Paegle.

Também foi aprovado na sessão de ontem, em segunda votação, o decreto legislativo que aprova as contas da prefeitura relativas ao ano de 2015, quando governaram Paulo Eccel (PT) e Roberto Prudêncio Neto (PSD).