Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos

A Câmara de Vereadores de Brusque aprovou, nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que prevê a criação de política pública para proteção digital aos idosos. A proposta é de autoria do vereador Felipe Hort (Novo).

O texto visa estimular debates sobre uso seguro das tecnologias e incentivar atividades que promovam a alfabetização digital de pessoas idosas, entre outras possibilidades.

“A população idosa de Brusque, segundo o Censo 2022, representa 12% da população da cidade”, lembra Felipe Hort.

O parlamentar também afirma que houve aumento de 28% das denúncias de golpes virtuais contra idosos no município, conforme informações do Procon.

“Não é um projeto que engessa o poder público”, entende. Ele afirma que a proposta pode gerar melhor destinação do Fundo Municipal do Idoso para promoção de ações.

Os vereadores Jean Pirola (PP), Jean Dalmolin (Republicanos) e Bete Eccel (PT) elogiaram a iniciativa. “Que ninguém seja deixado para trás na ‘Era digital’”, defende Bete. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação.

