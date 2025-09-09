Câmara de Brusque autoriza prefeitura aderir a financiamento de R$ 100 milhões para revitalizar ruas

A Câmara de Brusque autorizou, em primeira votação, nesta terça-feira, 9, a prefeitura aderir a um financiamento de R$ 100 milhões para revitalização das principais ruas e avenidas do município.

O recurso prevê a implantação de um novo asfalto. Ainda será realizada uma segunda votação no Legislativo. Os vereadores não discutiram o tema durante a sessão.

O financiamento será por meio da Caixa Econômica Federal, via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com garantia da União.

