Saiba quais os vereadores que compõem a Comissão Especial da Saúde da Câmara de Brusque

O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), anunciou na última sessão do ano, na quinta-feira, 11, os nomes dos vereadores que farão parte da nova Comissão Especial de Saúde.

A comissão será composta por André Rezini (PP), Bete Eccel (PT), Felipe Hort (Novo), Joubert Lungen (Podemos) e Pedro Neto (PL).

Por ser autora do requerimento que propôs formar a comissão especial, Bete já era integrante obrigatória do grupo. Os demais membros foram indicados pelas lideranças partidárias. Dalmolin determinou a expedição do ato que criará o órgão e informou que os cinco vereadores iniciarão as atividades conjuntas de fiscalização em 2 de fevereiro.

Finalidade e objetivos

Aprovado em julho, o requerimento que cria a comissão aponta que a finalidade será “acompanhar, fiscalizar, avaliar e propor medidas relativas às políticas públicas de Saúde no município”, com os seguintes objetivos principais:

Acompanhar o funcionamento da rede municipal em todos os níveis de atenção;

levantar e analisar dados sobre atendimentos, consultas, exames, procedimentos, demanda, fila de espera, estrutura, recursos humanos e financeiros;

realizar visitas técnicas aos equipamentos de Saúde;

dialogar com a população, os profissionais, os conselhos e os gestores municipais da área;

analisar as prestações de contas da Secretaria de Saúde, com acesso a toda documentação pertinente;

apresentar diagnósticos e sugestões para o aprimoramento da gestão e dos serviços públicos de Saúde.

A proposição também registra que o prazo para a conclusão dos trabalhos será de 180 dias, com limite de despesas orçado inicialmente em R$ 10 mil.

