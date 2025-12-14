Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Saiba quais os vereadores que compõem a Comissão Especial da Saúde da Câmara de Brusque

Página 3

Página 3

Bastidores da política e do Judiciário, opiniões sobre os acontecimentos da cidade e vigilância à aplicação do dinheiro público

Saiba quais os vereadores que compõem a Comissão Especial da Saúde da Câmara de Brusque

Página 3
Comente

O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), anunciou na última sessão do ano, na quinta-feira, 11, os nomes dos vereadores que farão parte da nova Comissão Especial de Saúde.

A comissão será composta por André Rezini (PP), Bete Eccel (PT), Felipe Hort (Novo), Joubert Lungen (Podemos) e Pedro Neto (PL).

Por ser autora do requerimento que propôs formar a comissão especial, Bete já era integrante obrigatória do grupo. Os demais membros foram indicados pelas lideranças partidárias. Dalmolin determinou a expedição do ato que criará o órgão e informou que os cinco vereadores iniciarão as atividades conjuntas de fiscalização em 2 de fevereiro.

Finalidade e objetivos

Aprovado em julho, o requerimento que cria a comissão aponta que a finalidade será “acompanhar, fiscalizar, avaliar e propor medidas relativas às políticas públicas de Saúde no município”, com os seguintes objetivos principais:

  • Acompanhar o funcionamento da rede municipal em todos os níveis de atenção;
  • levantar e analisar dados sobre atendimentos, consultas, exames, procedimentos, demanda, fila de espera, estrutura, recursos humanos e financeiros;
  • realizar visitas técnicas aos equipamentos de Saúde;
  • dialogar com a população, os profissionais, os conselhos e os gestores municipais da área;
  • analisar as prestações de contas da Secretaria de Saúde, com acesso a toda documentação pertinente;
  • apresentar diagnósticos e sugestões para o aprimoramento da gestão e dos serviços públicos de Saúde.

A proposição também registra que o prazo para a conclusão dos trabalhos será de 180 dias, com limite de despesas orçado inicialmente em R$ 10 mil.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo