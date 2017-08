Câmara de Brusque homenageia sete pessoas com título de Cidadão Honorário

Em sessão solene realizada na noite desta quarta-feira, 2, a Câmara de Vereadores concedeu o título de Cidadão Honorário de Brusque a Cândido Horácio Godoy, José Ângelo Cunha Voltolini, Carlos Jarbas Bruhns Cunha, Anselmo Scarduelli, Max Otto Riegert, Vera Maria Bina da Silveira e Gilmar Doerner.

Seus nomes foram indicados, respectivamente, pela vereadora Ana Helena Boos (PP) e pelos vereadores Sebastião Lima (PSDB), Ademilson Gamba (PSB), Deivis da Silva (PMDB), Rogério dos Santos (PSD), Leonardo Schmitz (DEM) e Nilson Pereira (PSB). A solenidade promovida pelo Legislativo faz parte das comemorações dos 157 anos de Brusque;

Como anfitrião da casa legislativa, Deivis da Silva, interpretou, em nome da Câmara, o significado da celebração. “O verdadeiro mérito na história do município está nas mãos da sociedade civil, das pessoas, de lideranças inomináveis, que envolvidas pelo sentimento do bem comum, das coisas coletivas, foram protagonistas de iniciativas admiráveis”, salientou.

Realizada a entrega dos títulos, José Ângelo Cunha Voltolini se manifestou como representante dos homenageados. “É muito difícil não nos sentirmos emocionados ao sermos contemplados com esta honra. Com surpresa, recebemos o convite e até nos questionamos o porquê de termos sido escolhidos, o que fizemos mais do que os outros para merecê-la”.

O evento foi animado com a execução das canções “É preciso saber viver”, de Roberto Carlos”, e “Trem Bala”, de Ana Vilela, interpretadas pelo músico Igor Alves. Convidados e familiares dos homenageados e autoridades acompanharam a sessão solene, conduzida pelo presidente da Câmara, Jean Pirola.