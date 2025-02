Câmara de Guabiruba aprova concessão de espaço no Parque Municipal para Sociedade do Pelznickel

Na noite da terça-feira, 4, a Câmara Municipal de Guabiruba aprovou, por unanimidade e em regime de urgência, o Projeto de Lei Ordinário 4/2025, de autoria do Poder Executivo, que concede à Sociedade do Pelznickel o direito real de uso de uma área pública.

Com a aprovação do projeto, a Sociedade do Pelznickel recebe da Prefeitura a concessão de uma área de 9.814 m², localizada no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini .

O espaço será destinado à realização de atividades culturais voltadas à preservação, divulgação e celebração da tradição do Pelznickel, símbolo da cultura germânica presente na identidade de Guabiruba.

O projeto estabelece a possibilidade de construção de edificações no local, garantindo a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades da Sociedade do Pelznickel. O prazo inicial de concessão é de 10 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Reconhecimento e compromisso

Para o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, a aprovação foi um passo importante para a história da entidade e para a preservação da cultura.

“Foi uma noite memorável. Estamos muito felizes com a aprovação desta Lei, que é um reconhecimento pelo trabalho que a Sociedade fez e faz ao longo dos anos. É um presente, pois neste ano comemoramos 20 anos de fundação”, comemora.

Segundo ele, a 13ª edição da Pelznickelplatz, em dezembro, já será realizada no Parque Municipal, o que representa um marco para a entidade e para toda a comunidade que valoriza a tradição.

“Agradecemos imensamente ao prefeito Valmir Zirke e aos vereadores pela aprovação deste projeto. Com a concessão do espaço, temos a oportunidade de estruturar um local definitivo para as atividades da entidade, garantindo que essa tradição tão importante continue sendo transmitida às futuras gerações. Agora, nosso foco será a captação de recursos por meio da Lei Rouanet e de outras parcerias, para que possamos viabilizar a construção da infraestrutura para oferecer um espaço ainda mais interativo e confortável para a comunidade e os turistas que nos visitam”, explica.

O prefeito Valmir Zirke usou a tribuna da Câmara para falar da importância da Sociedade do Pelznickel para a preservação da cultura, que levou a cidade a ser reconhecida como Capital Catarinense do Pelznickel.

“Fico muito feliz. Sempre bati na tecla de levar as entidades para o parque. Temos certeza que no novo espaço, muito mais pessoas vão prestigiar a tradição do Pelznickel. Não conseguimos enviar o projeto para a Câmara no ano passado, em função das eleições, e, agora, conseguimos a aprovação na primeira sessão do Legislativo”, destaca.

O presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Felipe Pereira (“Xande”), ressalta que o trabalho realizado pela entidade leva a cultura do município não só no estado de Santa Catarina, mas para todo o país.

“É um momento muito marcante onde esta Casa aprova esse projeto que deverá ceder espaço para que a Sociedade do Pelznickel possa construir e encantar ainda mais pessoas. Ficamos muito felizes e honrados com a presença de vocês em grande número na sessão. A entidade agora terá um espaço mais amplo para receber os turistas que visitam a nossa cidade. Contem sempre com esta casa Legislativa”, declara.

