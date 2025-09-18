Câmara de Guabiruba aprova Plano Plurianual 2026-29

A Câmara de Vereadores de Guabiruba aprovou o Plano Plurianual (PPA) 2026-29 e o orçamento de 2026 da prefeitura durante a sessão de terça-feira, 16.

Os textos foram aprovados por unanimidade, após os pareceres de comissões. Será realizada ainda uma outra votação, para confirmar a aprovação do Plano Plurianual e do orçamento.

O presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), destacou o papel do Legislativo em meio à gestão dos gastos públicos. Ele entende que as diretrizes orçamentárias podem restringir a aplicação de recursos em algumas áreas. Então, a Câmara opta por utilizar menos recursos do que teria direito de receber para garantir a aplicação destes investimentos.

“Pouco sobra do recurso para investir em infraestrutura e outras áreas. Então, dos 6% que a Câmara de Guabiruba teria direito, devemos utilizar menos de 2%. Mais uma vez, no final do ano, teremos economizado”, valoriza o vereador.

