Câmara de Guabiruba aprova projeto para tornar eierschmier e polenta no tacho patrimônios culturais

Câmara de Guabiruba aprova projeto para tornar eierschmier e polenta no tacho patrimônios culturais

A Câmara de Guabiruba aprovou, durante sessão nesta terça-feira, 19, um projeto de lei para tornar o eierschmier e a polenta no tacho como patrimônios culturais imateriais da cidade.

O projeto de lei é de autoria do poder Executivo, e chegou à Câmara em regime de urgência. A proposta foi aprovada por unanimidade em votação única. Agora, o texto vai para sanção do prefeito Valmir Zirke (PP).

