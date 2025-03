Câmara de Guabiruba aprova reajuste de 6,5% no salário dos servidores municipais

A Câmara de Vereadores de Guabiruba aprovou, em sessão nesta terça-feira, 18, o reajuste no salário dos servidores públicos municipais. O valor equivale a um aumento de 6,5%, sendo 1,6% de ganho real.

O projeto de lei 12/2025 foi encaminhado pela Prefeitura de Guabiruba ao Legislativo em regime de urgência. A proposta foi aprovada por unanimidade.

“É uma discussão que temos há muito tempo com o sindicato. Acompanhamos a luta dos servidores municipais que reivindicam melhorias, o reajuste salarial”, afirma o presidente da Câmara de Guabiruba, Xande Pereira (PP).

O vereador Freddy Nagel (MDB) afirma que acompanhou as discussões com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb), junto com a vereadora Eduarda Schweigert (MDB).

“Quando falamos de valorização profissional, é mais do que necessário a questão financeira. Apenas de capacitação e de boas condições de trabalho, as pessoas não sobrevivem”, comenta Freddy.

O parlamentar também diz enxergar como “boa vontade” da administração municipal em promover um ganho real no salário dos servidores. Houve reajuste também do auxílio alimentação.

