Câmara de Guabiruba devolve R$ 250 mil à prefeitura

O presidente da Câmara de Vereadores de Guabiruba, vereador Alexandre Felipe Pereira (Progressistas), realizou, nesta semana, a devolução simbólica de R$ 250 mil aos cofres do poder executivo. A entrega ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do prefeito Valmir Zirke e do vice-prefeito Cledson Roberto Kormann.

Atualmente, a Câmara conta com apenas seis servidores, sendo três efetivos e três comissionados, todos exercendo mais de uma função, o que contribui diretamente para a redução de custos operacionais, sem comprometer o funcionamento do poder Legislativo.

Durante a apresentação dos dados financeiros, o presidente destacou que, conforme a legislação, a Câmara tem direito a até 6% da arrecadação municipal do ano anterior, o que, em 2025, representaria um montante de aproximadamente R$ 9,36 milhões.

No entanto, ao longo do ano, o Legislativo recebeu R$ 2,6 milhões e utilizou efetivamente cerca de R$ 2,35 milhões, devolvendo R$ 250 mil ao final do exercício.

Em relação ao valor recebido, a devolução representa uma economia de aproximadamente 9,62%. Quando comparado ao teto legal de R$ 9,36 milhões, a Câmara utilizou apenas cerca de 25% do valor a que tinha direito, o que significa uma economia próxima de 75% dos recursos possíveis.

Para o presidente, os dados demonstram que é possível manter o funcionamento do Legislativo, investir em melhorias e, ao mesmo tempo, respeitar cada centavo do dinheiro do contribuinte. “A Câmara cumpre seu papel institucional, mas sempre com responsabilidade, transparência e zelo pelo recurso público”, diz.