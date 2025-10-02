Câmara de Guabiruba realiza sessão itinerante no bairro Planície Alta

Na terça-feira, 30, a Câmara de Guabiruba realizou mais uma sessão itinerante. Desta vez, o encontro aconteceu no salão paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Planície Alta. O prefeito Valmir Zirke (PP) marcou presença, acompanhado de secretários.

As sessões itinerantes acontecem sempre nos meses que possuem cinco terças-feiras. Quatro sessões ordinárias permanecem na sede do Legislativo, e a última é levada a um bairro da cidade.

Logo após a abertura dos trabalhos, o espaço foi concedido ao vice-prefeito Cledson Kormann (PSD). Ele elogiou o modelo adotado pelo Legislativo em levar as sessões para os bairros.

Em seguida, o prefeito Valmir Zirke divulgou as ações da prefeitura no Planície Alta e falou sobre obras de infraestrutura. A comunidade também teve oportunidade de se manifestar.

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

