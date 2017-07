Câmara de Vereadores de Brusque planeja implantação de sistema de ouvidoria online

Com a proposta de melhorar a comunicação entre o Poder Legislativo e a sociedade brusquense, a Câmara de Vereadores de Brusque estuda a implantação de um sistema de ouvidoria online, acessível via internet por meio de computadores e telefones celulares.

Para colocar a ideia em prática, presidência e corpo técnico da casa legislativa têm levantado informações sobre programas e aplicativos que possam viabilizá-la.

Na avaliação do presidente da Câmara, Jean Pirola (PP), o mecanismo ideal de funcionamento da ouvidoria online envolveria um breve cadastro por parte do usuário – com o preenchimento somente de nome e endereço de e-mail, seguido do registro da reclamação e a posterior seleção de quais vereadores devem receber a mensagem. Feito isso, o reclamante acompanharia, pelo sistema, o andamento do processo. Outro aspecto desejado é que sejam indicadas as demandas semelhantes apontadas pela população.

“A Câmara tem vários canais de comunicação, mas ao entrar em contato, muitas vezes as pessoas ficam sem retorno. É preciso dar um feedback para quem faz alguma reclamação”, diz Pirola. “Como os vereadores não tem assessores particulares, precisamos de ferramentas que os insiram cada vez mais dentro da comunidade”.

O parlamentar explica que as solicitações encaminhadas pela ouvidoria online poderão se tornar proposições apresentadas à Prefeitura em sessão da Câmara Municipal – através de indicações, requerimentos ou pedidos de informação, por exemplo. Para tanto, a nova ferramenta deverá trabalhar em conjunto com o software de tramitação de projetos já utilizado pela Câmara.

A expectativa do presidente é que a ouvidoria online seja lançada ainda em 2017. “Esta é uma urgência para a Câmara de Vereadores”, ressalta.