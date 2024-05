Câmara de Vereadores decreta luto de três dias por falecimento de narrador da TV Bruscão

A Câmara Municipal de Brusque decretou luto de três dias pelo falecimento de Fabrício Wippel, servidor do Legislativo. Além de narrador da TV Bruscão, ele também era assessor de gabinete do vereador André Rezini. Fabrício faleceu em casa, aos 43 anos, após um infarto.

Casado, Fabrício deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados. O decreto foi publicado nesta tarde, pouco tempo depois da divulgação do falecimento do servidor.

Atuações

Fabrício ingressou na Câmara em 1º de julho de 2022, como assessor de gabinete do vereador André Rezini e desde então atuava no cargo. O servidor era tecnólogo em Processos Gerenciais pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (Uniasselvi/2018).

Fabrício chegou a ser atleta profissional de futebol, tendo integrado o elenco do time de 1998 a 2001, como volante. Também vestiu a camisa do extinto clube Tupi, de Gaspar, em 1996, e do União Bandeirante, do Paraná.

Através da nota, a Câmara de Brusque lamentou a perda repentina do profissional. Confira:

“Profundamente consternados com a notícia, vereadores e servidores da Câmara expressam as mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Fabrício. Diante desta perda súbita e irreparável, o Legislativo se solidariza com seus entes queridos, desejando que encontrem forças e serenidade para viver o luto, amparo espiritual e conforto nas melhores lembranças que este querido colega deixou a cada um com quem partilhou momentos em vida”

