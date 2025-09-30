Câmara dos Deputados é desaprovada por 70% da população brasileira

Descrédito

Assusta saber que a Câmara dos Deputados – e lá estão 16 representantes de SC – atingiu, em setembro, 70% de desaprovação, conforme a mais recente pesquisa Pulso Brasil Ipespe. O resultado representa um aumento de sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior (63%), realizado em julho.

Evasão n UFSC

A UFSC está apresentando a minuta da sua política institucional de combate à evasão, para receber contribuições e ser implementada. O problema é grave e alguns dados assustam: entre 2008 e 2023, 45,6% das matrículas na instituição resultaram em evasão, que é mais frequente nos primeiros semestres, com a maioria dos estudantes abandonando o curso antes de chegar à metade dele.

Homenagem

Nesta terça-feira o Conselho Estadual de Educação promove a 30ª edição do Prêmio Educador Elpídio Barbosa, a mais importante homenagem do setor em SC. Ao todo, 37 professores indicados pelas Coordenadorias Regionais de Educação serão reconhecidos pelo trabalho realizado em suas comunidades, além de personalidades contempladas nas categorias pessoa física e pessoa jurídica.

Ex-prefeitos

Foi com emoção que os ex-prefeitos de Florianópolis, Edison Andrino e Angela Amin, por ações de incentivo à gastronomia nos respectivos mandatos, receberam as homenagens da premiação Golden Chef 2025, conferida pela organização da quarta edição da Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação de SC (Feal-SC), realizada em Florianópolis. Falando em nome dos homenageados, Angela lembrou das primeiras movimentações para qualificar cozinheiros de restaurantes da Capital em viagens ao exterior. Um movimento que chegou, mais adiante, na inclusão da Capital como uma das cidades criativas da gastronomia da Unesco. O Chef Narbal Correa, que participa deste movimento, fez a curadoria do prêmio.

Volta às origens

Qualquer professor mais atento ao cotidiano de sua escola e de sua sala de aula elogiará a proibição do celular e a mudança no comportamento dos alunos, que voltaram a brincar no intervalo e a ler no papel. Também voltaram a fazer atividades esportivas, como tênis de mesa. Outros resultados: reativação de amizades e melhoria ano rendimento em aula. Enfim, foi uma das poucas proibições que deram certo.

Moda SC

Como SC está na moda, trabalhar no Estado também virou uma tendência, embora não haja levantamentos que ateste isso. Empresas que organizam concursos públicos, principalmente para prefeituras, confirmam que cada vez mais inscrevem, nos certames, candidatos de outros estados, especialmente do Rio Grande do Sul. Em Nova Trento, por exemplo, com 14.395 habitantes, concursos recentes tiveram aprovados de Roraima, Amazonas e Pará.

Malhação

O número de academias de ginástica está crescendo muito em SC e já conta com mais de 1.700 registradas. O estado é o 7º maior mercado do Brasil. O Kantar Ibope Media aponta que a Grande Florianópolis concentra 45% dos consumidores do segmento fitness no Estado.

Linguiça

Agora patrimônio cultural de SC, a apreciada Linguiça Blumenau terá seu primeiro momento de consagração gastronômica nacional na Oktoberfest deste ano. Através da Casa da Linguiça Blumenau o embutido terá um espaço exclusivo para suas receitas dentro do evento e só nesse ponto serão vendidas mais de cinco toneladas do produto.

Getúlio Vargas

Escreveu-se aqui, há dias, que Getúlio Vargas é homenageado com seu nome em 36,6% dos logradouros públicos de SC. Um leitor explica que um motivo que ajudou nisso foi quando os idiomas alemão e italiano foram proibidos pelo próprio Vargas no momento em que o Brasil entrou na 2ª Guerra Mundial. Assim, praças, ruas, avenidas e escolas, por exemplo, com tais homenagens, tiveram que alterá-las e colocar o nome do próprio presidente pareceu normal.

Não recuso 1

Sessão, ontem, do Tribunal Regional do Trabalho de SC definiu quem quer se candidatar aos cargos de presidente, vice, corregedor e ouvidor, em outubro. A definição da candidatura tem um ritual próprio e é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição.

Não recuso 2

Por isso, para cada um dos cargos, o presidente atual pergunta a cada integrante do Tribunal Pleno, começando pelo mais antigo, se aceita em se candidatar. Os interessados em concorrer, então, respondem “Não recuso”, enquanto os demais respondem “Recuso”.