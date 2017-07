Câmara firma convênio com a TV Assembleia Legislativa, a TVAL

O presidente Jean Pirola (PP) foi recebido em Florianópolis na manhã desta quarta-feira, 12, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), deputado Silvio Dreveck (PP), para tratar do convênio entre a TV Assembleia Legislativa (TVAL) e a Câmara de Brusque.

O deputado recebeu o vereador em seu gabinete, fez uma breve explanação sobre a TVAL e disse estar muito satisfeito com a iniciativa da Câmara de Brusque em buscar a parceria com o canal.

O convênio – que não implica custos para a Câmara – tem por objetivo abrir espaço na grade de programação da TVAL para o Legislativo brusquense, inicialmente com a transmissão das sessões ao vivo, e mais tarde dos programas que vierem a ser produzidos.

Na oportunidade, a diretora de Comunicação Social da Alesc, Thamy Soligo, explicou detalhes a respeito do convênio e os procedimentos que devem ser adotados para que a Câmara comece a transmitir pela TVAL, que opera no canal 9 da NET. De acordo com Thamy, Brusque deverá receber em breve o sinal digital aberto da TVAL, e o Legislativo municipal poderá usufruir também deste novo espaço.

Após a reunião, Pirola visitou a estrutura da TVAL. Conheceu a redação, o estúdio, a sala de edição e de transmissão, e conversou com o responsável técnico Jair Antônio Corrêa, que avaliou positivamente o projeto de TV da Câmara de Brusque, apresentado pelos servidores André Cervi e Ronei Zancanaro.

O vereador avalia de forma positiva o compromisso firmado junto à TVAL. “Nosso intuito é que possamos, cada vez mais, levar informações da Câmara à comunidade. Essa parceria significa cada vez mais transparência, informação e inovação”.