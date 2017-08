Câmara Regional da Educação realiza seminário de boas práticas em gestão escolar em Brusque

Com o objetivo de promover a disseminação de condutas que venham a contribuir com a melhoria da qualidade da educação, a Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) realiza na próxima terça-feira, 22, o seminário Boas Práticas em Gestão Escolar.

O evento ocorre das 8h às 12h, no auditório do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb). O público-alvo é formado por diretores de escolas da rede pública de ensino, tanto estadual, quanto municipal.

Na ocasião, gestores das escolas estaduais Manoel Vicente Gomes (Major Gercino), Monsenhor Gregório Locks (Brusque) , Francisco Mazzolla (Nova Trento), Minervina Laus (Canelinha) e João Boos (Guabiruba); e da municipal Osvaldo Ludovico Fuckner (Guabiruba), apresentarão cases de sucesso na gerência dos respectivos educandários.

“Acreditamos que a troca de experiências entre os educadores contribui para a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos nossos jovens. Será um evento bastante rico, onde poderemos colher frutos em breve”, destaca o interlocutor da Câmara Regional da Educação no Vale do Itajaí Mirim, Julcimar Luiz Machado.

Além das explanações dos diretores dos colégios de Brusque e região, o Seminário Boas Práticas em Gestão Escolar também será palco do lançamento do livro Gestão Democrática da Educação: da base legal à prática na escola.

A publicação foi elaborada pelo Movimento Santa Catarina pela Educação, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Na ocasião, também acontecerá a divulgação do Prêmio Gestão Escolar 2017, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria com o Ministério da Educação (MEC).

O vice-presidente da Fiesc no Vale do Itajaí Mirim, Ingo Fischer, acredita que incentivar boas práticas na gestão escolar acaba refletindo na qualidade da educação fornecida para os alunos. “Ficamos satisfeitos em saber que todas essas escolas participarão e mostrarão os seus cases para que outros educandários possam multiplicar essas condutas”.