Câmara se manifesta após repercussão sobre sugestão de criação de terceiro banheiro em escolas de Brusque

A Câmara de Vereadores de Brusque divulgou uma nota após repercussão de matéria do jornal O Município sobre a sugestão para implantação de terceiro banheiro em escolas do município. A intenção é que o espaço seja utilizado por pessoas que se identificam com gêneros opostos ao biológico.

“Embora o tema suscite controvérsias, sua discussão é pertinente”, diz a Câmara. “Cabe salientar que o mesmo sequer está em discussão nesta Casa legislativa, por se tratar apenas de um anteprojeto”, complementa.

O Legislativo afirma que os vereadores que apoiam a sugestão são de direita, e que contam com parceria do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia).

“O anteprojeto tem como principal objetivo garantir que crianças e adolescentes não sejam perturbados ou admoestados por indivíduos do sexo oposto em instalações sanitárias escolares”.

Confira nota completa

A Câmara de Vereadores, representada por seu presidente e pelos demais vereadores que a subscrevem, vem respeitosamente trazer esclarecimentos sobre o anteprojeto apresentado em parceria com Grupia (Grupo de Proteção da Infância e Adolescência).

Em postagem, o jornal O Município solicita a opinião de seus leitores sobre a seguinte proposição legislativa: “Vereadores sugerem a criação de um terceiro banheiro nas escolas de Brusque”.

Cabe salientar que a redação do anteprojeto (não está em votação) de forma alguma traz como obrigatoriedade ou regra a criação de terceiro banheiro.

Consequentemente, o anteprojeto tem como principal objetivo garantir que crianças e adolescentes não sejam perturbados ou admoestados por indivíduos do sexo oposto em instalações sanitárias escolares, fundamentando-se no princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destarte cria a alternativa, garantindo o uso restrito dos banheiros as pessoas que se identificam com seus gêneros biológicos.

O anteprojeto, apresentado pelo vereador Paulinho Sestrem, e que recebeu expressivo apoio de outros vereadores, Antonio Roberto, Felipe Hort, Jean Dalmolin, Léo Schmitz, Pedro Neto e Valdir Hinselmann, tem como requerente o Grupia, conhecida instituição que preza pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Embora o tema suscite controvérsias, sua discussão é pertinente e relevante, cabendo aos representantes públicos deliberar sobre quaisquer temas de relevância social, neste caso, em especial, solicitado pelo Grupia.

Cabe salientar que o mesmo sequer está em discussão nesta Casa legislativa, por se tratar apenas de um anteprojeto.

No entanto, é imprescindível restabelecer a verdade de que os objetivos dos vereadores proponentes, dos quais todos pertencentes a direita e protetores assíduos da família e dos valores tradicionais, têm como principal objetivo a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Qualquer interpretação divergente não reflete a intenção dos vereadores, tampouco do Grupia.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: