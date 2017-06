Câmara solicitará ao IML/SC a contratação de mais dois legistas para Brusque

A Câmara de Vereadores aprovou na última sessão ordinária requerimento que solicita a nomeação urgente de mais dois médicos legistas para o Instituto Médico Legal (IML) de Brusque. O pedido, de autoria do vereador Deivis da Silva (PMDB), será encaminhado ao diretor do IML/SC, Rudinei Lásio Brick Tenório, com cópia à Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque (ADR) e à Secretaria de Segurança Pública. Atualmente, um único especialista nessa função atua no município.

O parlamentar justifica no requerimento que “a demanda de serviços do IML está sobrecarregando os atuais dois funcionários e o único médico legista”. Para exemplificar, Deivis cita o acidente que vitimou na -feira, 2, o motociclista Daniel Mattioli, morador do bairro Guarani. “A família foi obrigada a aguardar com muita angústia e falta de respeito a liberação do corpo, que somente ocorreu na manhã do dia seguinte, no , em função do fechamento do IML às 20 horas de -feira”.

Aos finais de semana, observa o parlamentar, “quando o único médico do IML de Brusque está de folga, a cidade fica na dependência de Balneário Camboriú para laudos ou atestados de óbitos”.

A solicitação por mais especialistas, continua, ocorre no momento em que se encontra aberto processo de concurso público do IML para médico legista, com uma só vaga prevista para Brusque – “mas isso pode demorar um ano, em face às etapas do processo seletivo e outras situações inerentes a nomeação”. O vereador sugere que, a partir das novas contratações, os médicos trabalhem no sistema de plantão 24 por 48 horas, “com o objetivo de que, em qualquer hora e dia, este serviço esteja à disposição da comunidade”.