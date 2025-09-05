O Camboriú conquistou um acesso surpreendente à Série A do Campeonato Catarinense, eliminando equipes como Juventus e Blumenau. Parou na disputa do título diante do Carlos Renaux. Tudo isso sendo mandante em Imbituba, no Sul do estado, porque não tem autorização para jogar no estádio Roberto Santos Garcia, que é municipal. Este “exílio” permanece para a Copa Santa Catarina.

E entre o acesso e a árdua luta para ter calendário nacional em 2026, a equipe passa por mudanças. O técnico Jailson Zatta, assim como outros jogadores, foram para o Tubarão, adversário da estreia. Wermeson, Vitinho, Blanco e Athos, que participaram da campanha do acesso, terminaram seus períodos de empréstimo e não estão mais no clube.

Outras saídas são as do goleiro Wellington, do lateral Jotavê e do atacante Jardeu, que foram para o Portimonense, de Portugal. Há também os remanescentes, que se juntam a reforços que serão anunciados a partir desta sexta-feira, 5.



Camboriú Futebol Clube

Camboriú

Fundação: 11 de abril de 2003

Estádio: Emília Mendes Rodrigues (municipal – Imbituba)

Diretor-presidente: Alexandre Marcelo Hubner da Rosa

Técnico: Laécio Aquino

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2011) e 1 Catarinense Série C (2006)

Material esportivo: Kappa

Catarinense Série B 2025: 2º

Copa SC 2024: não disputou

Foto: Camboriú conquistou o acesso à elite estadual | Tiago Winter/Camboriú FC

